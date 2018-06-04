محرك البحث Presearch بتكنولوجيا البلوكشين يدفع على كل عملية بحثكثرة المحتوى الغير جيد و دون المستوى المتصدر محركات البحث، جعل من خبراء السيو و محركات البحث، يفكرون في إنشاء محرك بحث متأسس على تكنلوجيا البلوكشين، محرك البحث Presearch هو المحرك الاول الفريد من نوعه الذي كل المحتوى على المواقع و كل المواقع كيف ما كانت سيتم تقيمها على تكنلوجيا البلوكشين.كهذا كما نخبركم دائما تكنلوجيا البلوكشين بشفافيتها و مصداقية وخوارزميتها ستحاول ان تغزوا كل المجالات بدون إستثناء، و الان نكتب مقال عن مشروع Presearch المحرك الأول على تكنلوجيا البلوكشين. و أيضا ما هو جديد على كل عملية بحث، او نقر على نتائج بحث مدفوعة ستحصل على رموز PSTs التي يمكن ان تمتلكها و تستخدمها في محرك البحث، او تقوم بتحويلها الى اي عملة أخرى تريد !مشروع Presearch :Presearch هو محرك بحث لامركزي مفتوح المصدر الذي يكافئ أعضاء مجتمعه بالرموز المميزة لاستخدامها، والمساهمة في تعزيز المنصة.Presearch لديه استراتيجية مبتكرة للوصول إلى السوق لاستهداف الباحثين الأكثر شيوعا، العاملين على شبكة الإنترنت، وكسب العملات الرقمية المشفرة، في طريقه إلى الإفراج عن الإصدارات المستقبلية من المنصة المفتوحة المصدر التي سوف تستخدم مؤشر بلوكشين، برعاية مجتمع مخصص لذلك مجتمع مهتم بمنصة Presearch.مميزات محرك البحث Presearch :البحث اللامركزيتؤدي عوامل التصنيف المفتوحة والشفافة إلى تمكين منشئي المحتوى من الوصول إلى مستوى متكافئ، كما يمكن للمستخدمين اختيار مصادر البيانات التي سيتم استخدامها.تضمن عملية صنع القرار التي تحركها المجتمعات و المهتمين بأن تتماشى مصالح الجميع مع بعص، وأن يتم عرض أفضل محتوى.القدرة على التصويت وتمويل مشاريع المطورة يوفر القدرة على التأثير وتحسين جودة المنصة، وكسب الرموز للمساهمة في محرك البحث Presearch.النظام الإقتصادي لعملة Presearch :الرموز يمكن شراؤها خلال حملة البيع Crowdsale التي ستبدا من 25 يليوز 2017الرموز ستكون متاحة للجميع من اجل تعزيز قوة المنصةحاملي الرموز سوف يكونون قادرين للتصويت على القرارات، واقتراح و تمويل تطوير المشروع.المطورين سيحصلون على الرموز للمساهمة في الميزات و تطوير المشروع.المعلنين سيكونون قادرين على شراء حملات إعلانية بالعملة الرقمية.Presearch هو مشروع طموح للغاية.بحيث نعرف ان جوجل واحدة من أفضل الشركات في العالم، و هي الرقم 1 على الإنترنت. و نتائج 1 عبر العالم لم تاتي من البداية و إنما كمالها بدا شيئا فشيئا. هكذا هو طموح Presearch في مجال محركات البحث بتكنلوجيا البلوكشين.رابط التسجيل مع هدية 25 PRE