نيكلاس بيندتنر

وستلعب الدنمارك في مواجهة بيرو وأستراليا وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة.



وقال هاريده في مقطع فيديو نشر على حساب الاتحاد الدنماركي على تويتر "لا نعتقد أنه سيكون جاهزا في الوقت المناسب قبل المباراة الأولى أمام بيرو. الوقت ضيق للغاية والمباراة في غاية الأهمية".



وأضاف هاريده "سنتنافس بيرو وأستراليا في الأغلب بحثا عن المركز الثاني بالمجموعة، ولهذا السبب فإنه من المهم أن تكون بدايتنا جيدة. يجب أن نملك لاعبين جاهزين".



ولعب الموهوب بيندتنر، الذي يفتقر للاتساق في المستوى، لآرسنال ويوفنتوس في مسيرته الحافلة بالتناقضات، وسجل الهدف الأول للدنمارك في الفوز 2-1 على الكاميرون في نهائيات كأس العالم 2010.