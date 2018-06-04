HAMZA USMA
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وستلعب الدنمارك في مواجهة بيرو وأستراليا وفرنسا ضمن المجموعة الثالثة.
خرج المهاجم نيكلاس بيندتنر من قائمة منتخب الدنمارك، التي تضم 23 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الشهر بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها مع فريقه روزنبورج النرويجي، قبل انضمامه للمنتخب الأول بأسبوع.
وتدرب اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، بشكل منفصل، ولم يشارك في التعادل السلبي أمام السويد في ستوكهولم، أمس السبت.
وسعى بيندتنر لإثبات لياقته اليوم لكن النرويجي أوجه هاريده مدرب الدنمارك أعلن بعدها أن اللاعب والمدافع أندرياس بيلاند استبعدا من القائمة النهائية للفريق والمؤلفة من 23 لاعبا لخوض النهائيات في روسيا.
خرج المهاجم نيكلاس بيندتنر من قائمة منتخب الدنمارك، التي تضم 23 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الشهر بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها مع فريقه روزنبورج النرويجي، قبل انضمامه للمنتخب الأول بأسبوع.
وتدرب اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، بشكل منفصل، ولم يشارك في التعادل السلبي أمام السويد في ستوكهولم، أمس السبت.
وسعى بيندتنر لإثبات لياقته اليوم لكن النرويجي أوجه هاريده مدرب الدنمارك أعلن بعدها أن اللاعب والمدافع أندرياس بيلاند استبعدا من القائمة النهائية للفريق والمؤلفة من 23 لاعبا لخوض النهائيات في روسيا.
وقال هاريده في مقطع فيديو نشر على حساب الاتحاد الدنماركي على تويتر "لا نعتقد أنه سيكون جاهزا في الوقت المناسب قبل المباراة الأولى أمام بيرو. الوقت ضيق للغاية والمباراة في غاية الأهمية".
وأضاف هاريده "سنتنافس بيرو وأستراليا في الأغلب بحثا عن المركز الثاني بالمجموعة، ولهذا السبب فإنه من المهم أن تكون بدايتنا جيدة. يجب أن نملك لاعبين جاهزين".
ولعب الموهوب بيندتنر، الذي يفتقر للاتساق في المستوى، لآرسنال ويوفنتوس في مسيرته الحافلة بالتناقضات، وسجل الهدف الأول للدنمارك في الفوز 2-1 على الكاميرون في نهائيات كأس العالم 2010.