يا ليليا ماراحش ننساوك == دعوة الجميع ==

جليلوس

جليلوس

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#1
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جزر القمر
#1
السلام عليكم
اهلا حبابي
وكما تعلمون الجميع يتحدث عن رمضان والمسابقات والكاميرا كاشي وووو
لكن اعتذر منكم لا يمكننا ان ننسى الأخت الصابرة السباقة للخير دوما ...
تضحك مع هذا وتبكي مع ذاك وتتألم لمرض كل واحد فينا تعزي وتواسي تفرح وتبارك للجميع
رغم معاناتها ومرضها الا انها تحدت كل الصعاب من اجل ان تنسى ماتمر به
لا ننكر انكم كنتم اولى الناس تفكر فيها لي ساعدها بمكتوب كتبه ربي ولي عاونها بدعوة الخير
اظنكم عرفتموها كلها انها الأخت @ليليا مرام
سيتساءل الكل ويقول من تكون حتى تحاسبنا ومن تكون لها حتى تتكلم هكذا
ليليا ليست بصديقتي ولا معرفة يومين بيننا راهي ختي امام ربي وعشرة 5 سنوات بيننا
رمضان الماضي معنا ....
وها هي اليوم تصارع المرض وتكافح في بلاد الغربة من اجل ان تقف على رجلها مرة اخرى حتى تقر عين امها بها
وكيف ننساك يا ليليا من صالح دعائنا ان لم يكن بيدنا حيلة فالدعاء اضعف شيئ
على الأقل يا ناس دعولها ماتنساوهاش راهي اختنا في الله

اللهم يارب يا مالك السماوات والأرض اشفِ امتك وارزقها العافية في بدنها يارب
اللهم يارب يا مجيب اجبر بخاطرها يارب وابعد عنها كل سوء

صحا رمضانكم وتقبل الله طاعتكم
 
جليلوس

جليلوس

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طاقم المشرفين
#2
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HAMZA USMA

HAMZA USMA

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#3
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رانا في ايام مباركة
يارب انت على كل شيئ قدير
وبالاجابة جدير
اللهم هون عليها مرضها و يسر لها و اشفها انت الشافي
لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
" اللهم رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء ألا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما "
 
جليلوس

جليلوس

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#4
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جزر القمر
#4
جليلوس

جليلوس

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#5
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الإقامة
جزر القمر
#5
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رانا في ايام مباركة
يارب انت على كل شيئ قدير
وبالاجابة جدير
اللهم هون عليها مرضها و يسر لها و اشفها انت الشافي
لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
" اللهم رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء ألا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما "
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يارب يا مجيب ياااااارب آمين
شكرا لك اخي حمزة بارك الله فيك
 
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