يا ليليا ماراحش ننساوك == دعوة الجميع ==

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رانا في ايام مباركة

يارب انت على كل شيئ قدير

وبالاجابة جدير

اللهم هون عليها مرضها و يسر لها و اشفها انت الشافي

لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما

" اللهم رب الناس أذهب البأس أشف أنت الشافي لا شفاء ألا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما " ​