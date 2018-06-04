وقفة تأمل...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
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Algerie
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أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر إلى السماء في عظمتها واتساعها
وانظر إلى الجبل الشامخ وقد اعتلى سطح الأرض
وانظر إلى البحر وقد اخذ يمتد تارة ويتراجع تارة
ثم انظر لنفسك
تجد نفسك حائرا بين انعم الله التي لاتعد ولاتحصى
وإذا نظرت لعظمة هذه النعم فانظر من أوجدها
واعطاك اياها بالمجان
وطلب من شكرها وتأمل فيها
فهل شاكر لخالق لهذه النعم؟؟؟؟؟؟؟
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
257
الإعجابات
279
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
قال تعالى : (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)
(لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يّـس:40)

ولن نستطيع مهما حاولنا أن نحصي آيات عظمة الله
... فتبارك الله أحسن الخالقين ....
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
257
الإعجابات
279
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#3
  1. قال تعالى :
    [ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ] فاطر 3

    نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى وفضله عظيم فهل حمدنا الله عليها وشكرناه ..
    للاسف الشديد أن كثير من الناس قد نسى شكرها أو تناسى وتنكر لمن وهبه اياها حتى أصبحت هذه النعم لا تعني شيئا وكأنها أمر عادي لا يستحق الشكر ولا يعرف قد النعمة الا من فقدها ولا حول ولا قوة الا بالله
    قال تعالى : ( وقليل من عبادي الشكور ) سبا 13

    وشكر النعمة يكون بالقلب باستشعار عظمة الخالق وكرمه ورحمته وفضله والخشوع بين يديه ومحبته واستشعار الحاجة اليه .
    ويكون الشكر باللسان بأن يلهج بذكر الله ليلا ونهارا حمدا وتكبيرا واستغفارا وتهليلا وتسبيحا
    فطوبى لمن كان لسانه رطبا بذكر الله يذكره ويشكره على كل حال
 
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