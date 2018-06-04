وقفة تأمل...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر إلى السماء في عظمتها واتساعها
وانظر إلى الجبل الشامخ وقد اعتلى سطح الأرض
وانظر إلى البحر وقد اخذ يمتد تارة ويتراجع تارة
ثم انظر لنفسك
تجد نفسك حائرا بين انعم الله التي لاتعد ولاتحصى
وإذا نظرت لعظمة هذه النعم فانظر من أوجدها
واعطاك اياها بالمجان
وطلب من شكرها وتأمل فيها
فهل شاكر لخالق لهذه النعم؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظر إلى السماء في عظمتها واتساعها
وانظر إلى الجبل الشامخ وقد اعتلى سطح الأرض
وانظر إلى البحر وقد اخذ يمتد تارة ويتراجع تارة
ثم انظر لنفسك
تجد نفسك حائرا بين انعم الله التي لاتعد ولاتحصى
وإذا نظرت لعظمة هذه النعم فانظر من أوجدها
واعطاك اياها بالمجان
وطلب من شكرها وتأمل فيها
فهل شاكر لخالق لهذه النعم؟؟؟؟؟؟؟