شباب بلوزداد يفاوض بوغرارة لخلافة الطوسي

دخل شباب بلوزداد، في مفاوضات مع المدرب السابق لأهلي برج بوعريريج اليامين بوغرارة، لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.



وبات الحارس السابق للمنتخب الجزائري، اليامين بوغرارة، قريبا من تولي الجهاز الفني لأبناء العقيبة، لخلافة المدرب المغربي رشيد الطاوسي، الذي فضل الرحيل إلى وفاق سطيف.



ومن المقرر أن يعقد فريق شباب بلوزداد، الجمعية العامة الاستثنائية، للإعلان عن الرحيل الرسمي للرئيس محمد بوحفص.





وشهد شباب بلوزداد نزيفا حادا على مستوى قائمة الفريق، بعد رحيل كل من زكريا دراوي وسيد علي لكروم وعبد القادر صالحي، في انتظار محمد نعماني