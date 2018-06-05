رٱكم معروضين عند) Cosette( مرحبا بيكم.. ❤

cosette
:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 4,021
- الإعجابات
- 7,949
- النقاط
- 691
- الإقامة
- AtlãnTã
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم 🌹🌹
صحَٱ فطوركم-صحوركم🌼🌼
توحشتكم بزاف نتمنى تكونو بخير.. وربي يحفظكم على دعوات❤
منعرف الا تقبلو مشاركة ولا نن 😂 مي لغياب حبيت نعرضكم باه نسيكم فيه😂😜
ليوم عرضنا جداتي وجدي 😍 وصورتلكم علا جيه ^^
نبدا على بركة لله .. كاين اطباق وصواالح مصورتهمش للاسف
نبداو..
اول شيئ تمر.❤
شوربة.. ❤
دجاج محمر.. هدا تابع لبطاطا كوشة.. مصورتهاش للاسف.. ❤
هدي منعرف اسمها دارتها ختي @إشرآقة شمس . بالصدر جاج وفورماج بنينة.. ❤
شلآظَة الطرشي.. ❤
روز بالخضرة ..❤
شاربٱت.. ❤
طابلة كامل.. ❤
طابلة تع دراري صغار.. ❤
نكمل فالرد.. ❤❤
صحَٱ فطوركم-صحوركم🌼🌼
توحشتكم بزاف نتمنى تكونو بخير.. وربي يحفظكم على دعوات❤
منعرف الا تقبلو مشاركة ولا نن 😂 مي لغياب حبيت نعرضكم باه نسيكم فيه😂😜
ليوم عرضنا جداتي وجدي 😍 وصورتلكم علا جيه ^^
نبدا على بركة لله .. كاين اطباق وصواالح مصورتهمش للاسف
نبداو..
اول شيئ تمر.❤
شوربة.. ❤
دجاج محمر.. هدا تابع لبطاطا كوشة.. مصورتهاش للاسف.. ❤
هدي منعرف اسمها دارتها ختي @إشرآقة شمس . بالصدر جاج وفورماج بنينة.. ❤
شلآظَة الطرشي.. ❤
روز بالخضرة ..❤
شاربٱت.. ❤
طابلة كامل.. ❤
طابلة تع دراري صغار.. ❤
نكمل فالرد.. ❤❤