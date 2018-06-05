رٱكم معروضين عند) Cosette( مرحبا بيكم.. ❤

cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#1
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,021
الإعجابات
7,949
النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم 🌹🌹
صحَٱ فطوركم-صحوركم🌼🌼
توحشتكم بزاف نتمنى تكونو بخير.. وربي يحفظكم على دعوات❤
منعرف الا تقبلو مشاركة ولا نن 😂 مي لغياب حبيت نعرضكم باه نسيكم فيه😂😜
ليوم عرضنا جداتي وجدي 😍 وصورتلكم علا جيه ^^
نبدا على بركة لله .. كاين اطباق وصواالح مصورتهمش للاسف
نبداو..
اول شيئ تمر.❤


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شوربة.. ❤
IMG_20180604_235510.jpg

دجاج محمر.. هدا تابع لبطاطا كوشة.. مصورتهاش للاسف.. ❤
IMG_20180605_000441.jpg
هدي منعرف اسمها دارتها ختي @إشرآقة شمس . بالصدر جاج وفورماج بنينة.. ❤
IMG_20180604_235521.jpg
شلآظَة الطرشي.. ❤
IMG_20180604_235556.jpg
روز بالخضرة ..❤
IMG_20180604_235543.jpg
شاربٱت.. ❤
IMG_20180604_235608.jpg
طابلة كامل.. ❤


IMG_20180605_000416.jpg
IMG_20180605_001118.jpg
طابلة تع دراري صغار.. ❤
IMG_20180605_001132.jpg
نكمل فالرد.. ❤❤
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,654
الإعجابات
3,120
النقاط
571
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
واخيرا من قبيل وانا نستنى فالمايدة العاملرة
بصحتكم وراحتكم وان شاء الله سفرة دايمة
بصح تجي عليك مصورة صحفية على هاذيك اللقطة المميزة ههه
 
cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#3
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,021
الإعجابات
7,949
النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#3
والسهرة حطينا فاكية.. خوخ.. مشماش.. زعرور.. حب لملوك.. ❤❤
ولاتاي مصورتش الله غالب تلهيت 😐✌✌
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حاجات سامبل.. نشالله تعجبكم العرضة 🌹🌹
صحا صحوركم ✌💓😘
 
cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#4
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,021
الإعجابات
7,949
النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#4
قال Queen Fati:
واخيرا من قبيل وانا نستنى فالمايدة العاملرة
بصحتكم وراحتكم وان شاء الله سفرة دايمة
بصح تجي عليك مصورة صحفية على هاذيك اللقطة المميزة ههه
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اهلا حبيبتي صحة فطورك توحشتك 😘💓💓
هههه الله غالب شغالات نشالله تكوني بخير 🌼
الله يسلمك..امين يارب ..✌🌹🌹
ههه مشي حاجة كبيرة 😝
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,244
الإعجابات
42,707
النقاط
12,501
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم حبيبتي
يعطيك الصحة
مشاء الله تبارك الله طابلة عامرة بالخير
و أطباق شهية
بصحتكم زينة
صحا فطوركم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: عبقورة اللمة الذهبية ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,785
الإعجابات
49,648
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
ماشاءالله الله يبارك
ربي يدوم الخير عليكم حبيبتي
انا عجبتني الطابلة تاع الاولاد الصغار هههه
حلوة تهبل جاتني عليها :love:
وزيديلي الفاكهة الله يبارك خاصة اذا كانت باردة
بصحتكم حبيبتي وربي يدوم هناكم
تحياتي​
 
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