اميرة المدائن
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
- 261
- الإعجابات
- 285
- النقاط
- 13
- العمر
- 30
- الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجِجـآب ♥
قآل تَعآلى : " يآ أيّها النّبِي قُل لِأزواجِك وَبناتِك وَنِساء المُؤمنِين يُدنين
عَليهنّ مِن جلَابيبهنّ "
وَ قآل أيضاً : " وَقُل لِلمُؤمنات يَغضُضن مِن أبصَارِهنّ وَيحفَظن فُرُوجهنّ
وَلا يُبدينَ زِينتهنّ إلا ما ظَهَر مِنها "
* اعلَمِي أنّه ما شَرّع اللّه - عزّوجل - الحِجآب لِيُؤذيك أو
لِينقِص مِن أنوثَتك كَمآ يَزعَم الكثِير !
إنّما شَرعَه لِحفظَكِ من الحَرآم وَلِيصُون شَرفَكِ وَعفآفكِ ، كَمآ أنّه رَمز
لِلحيآء الذِي بتنآ نَفتقِده كَثِيراً هَذِه الأيـآم !
احرِصِي أن تكُوني فَتآة تُمثل الإسلآم حقاً ، بِأخلآقهآ ، بِعفآفهآ ، بِحَيآئِهآ
، وَأدبهآ !
تَتّخذ من أمّهآت المُؤمنين - رضوآن اللّه عليْهنّ - قُدوة لَهآ
والحِجآب الصّحيح له مُوآصفآت ألآ وهِي : لآ يَشِف ولآ يصِف ، فضفآض
وَغير مُبدٍ لزينَة .
- وايآكِ أن يكُون حجآبكِ فقَط بتغطِية الشّعر فَتخرجِي متَبرّجة " بنطآل
ضَيّق ، أيد مَكشُوفة ومُزيّنة ، .. " وتَقولِي هآ أنآ محجّبَة !!
فاحذَرِي أن تكُوني مِمّن قآل فِيهم الرّسُول - صَلى اللّه علَيه وَسلّم -
: " نِساء كاسِيات عارِيات مُميلات ، رُؤوسهنّ كَأسنِمة البُخت لا يَدخلنَ
الجنّة ولا يَجدنَ رِيحها ليُوجد مِن مسِيرَة كذا وكَذا "
.
- : حجآبكِ واحتِشآمك طَريقك إلى الجنّة !
فأنآ أتمنّى وَأنتِ تتمَنين ، وَهي تَتمنّى الجنّة ، وَ #للجنّة_ثمن
تَحتآج لِصبر وَثبآت وَمجآهدَة النّفس ، فلآ بُد وأن نَعمَل لَهآ !
اطردِي عنكِ وَسآوِس الشّيطآن واجتنِبي رِفقة السّوء التِي تغرِيك ،
وتَفتنك !
- جآهدِي نَفسكِ ، وأكثِري مِن الصآلحآت #للجنّة_ثمن
- دُرّة أنتِ بِحجــآبك ♥
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجِجـآب ♥
قآل تَعآلى : " يآ أيّها النّبِي قُل لِأزواجِك وَبناتِك وَنِساء المُؤمنِين يُدنين
عَليهنّ مِن جلَابيبهنّ "
وَ قآل أيضاً : " وَقُل لِلمُؤمنات يَغضُضن مِن أبصَارِهنّ وَيحفَظن فُرُوجهنّ
وَلا يُبدينَ زِينتهنّ إلا ما ظَهَر مِنها "
* اعلَمِي أنّه ما شَرّع اللّه - عزّوجل - الحِجآب لِيُؤذيك أو
لِينقِص مِن أنوثَتك كَمآ يَزعَم الكثِير !
إنّما شَرعَه لِحفظَكِ من الحَرآم وَلِيصُون شَرفَكِ وَعفآفكِ ، كَمآ أنّه رَمز
لِلحيآء الذِي بتنآ نَفتقِده كَثِيراً هَذِه الأيـآم !
احرِصِي أن تكُوني فَتآة تُمثل الإسلآم حقاً ، بِأخلآقهآ ، بِعفآفهآ ، بِحَيآئِهآ
، وَأدبهآ !
تَتّخذ من أمّهآت المُؤمنين - رضوآن اللّه عليْهنّ - قُدوة لَهآ
والحِجآب الصّحيح له مُوآصفآت ألآ وهِي : لآ يَشِف ولآ يصِف ، فضفآض
وَغير مُبدٍ لزينَة .
- وايآكِ أن يكُون حجآبكِ فقَط بتغطِية الشّعر فَتخرجِي متَبرّجة " بنطآل
ضَيّق ، أيد مَكشُوفة ومُزيّنة ، .. " وتَقولِي هآ أنآ محجّبَة !!
فاحذَرِي أن تكُوني مِمّن قآل فِيهم الرّسُول - صَلى اللّه علَيه وَسلّم -
: " نِساء كاسِيات عارِيات مُميلات ، رُؤوسهنّ كَأسنِمة البُخت لا يَدخلنَ
الجنّة ولا يَجدنَ رِيحها ليُوجد مِن مسِيرَة كذا وكَذا "
.
- : حجآبكِ واحتِشآمك طَريقك إلى الجنّة !
فأنآ أتمنّى وَأنتِ تتمَنين ، وَهي تَتمنّى الجنّة ، وَ #للجنّة_ثمن
تَحتآج لِصبر وَثبآت وَمجآهدَة النّفس ، فلآ بُد وأن نَعمَل لَهآ !
اطردِي عنكِ وَسآوِس الشّيطآن واجتنِبي رِفقة السّوء التِي تغرِيك ،
وتَفتنك !
- جآهدِي نَفسكِ ، وأكثِري مِن الصآلحآت #للجنّة_ثمن
- دُرّة أنتِ بِحجــآبك ♥