بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالجِجـآب ♥قآل تَعآلى : " يآ أيّها النّبِي قُل لِأزواجِك وَبناتِك وَنِساء المُؤمنِين يُدنينعَليهنّ مِن جلَابيبهنّ "وَ قآل أيضاً : " وَقُل لِلمُؤمنات يَغضُضن مِن أبصَارِهنّ وَيحفَظن فُرُوجهنّوَلا يُبدينَ زِينتهنّ إلا ما ظَهَر مِنها "* اعلَمِي أنّه ما شَرّع اللّه - عزّوجل - الحِجآب لِيُؤذيك أولِينقِص مِن أنوثَتك كَمآ يَزعَم الكثِير !إنّما شَرعَه لِحفظَكِ من الحَرآم وَلِيصُون شَرفَكِ وَعفآفكِ ، كَمآ أنّه رَمزلِلحيآء الذِي بتنآ نَفتقِده كَثِيراً هَذِه الأيـآم !احرِصِي أن تكُوني فَتآة تُمثل الإسلآم حقاً ، بِأخلآقهآ ، بِعفآفهآ ، بِحَيآئِهآ، وَأدبهآ !تَتّخذ من أمّهآت المُؤمنين - رضوآن اللّه عليْهنّ - قُدوة لَهآوالحِجآب الصّحيح له مُوآصفآت ألآ وهِي : لآ يَشِف ولآ يصِف ، فضفآضوَغير مُبدٍ لزينَة .- وايآكِ أن يكُون حجآبكِ فقَط بتغطِية الشّعر فَتخرجِي متَبرّجة " بنطآلضَيّق ، أيد مَكشُوفة ومُزيّنة ، .. " وتَقولِي هآ أنآ محجّبَة !!فاحذَرِي أن تكُوني مِمّن قآل فِيهم الرّسُول - صَلى اللّه علَيه وَسلّم -: " نِساء كاسِيات عارِيات مُميلات ، رُؤوسهنّ كَأسنِمة البُخت لا يَدخلنَالجنّة ولا يَجدنَ رِيحها ليُوجد مِن مسِيرَة كذا وكَذا "- : حجآبكِ واحتِشآمك طَريقك إلى الجنّة !فأنآ أتمنّى وَأنتِ تتمَنين ، وَهي تَتمنّى الجنّة ، وَ #للجنّة_ثمنتَحتآج لِصبر وَثبآت وَمجآهدَة النّفس ، فلآ بُد وأن نَعمَل لَهآ !اطردِي عنكِ وَسآوِس الشّيطآن واجتنِبي رِفقة السّوء التِي تغرِيك ،وتَفتنك !- جآهدِي نَفسكِ ، وأكثِري مِن الصآلحآت #للجنّة_ثمن- دُرّة أنتِ بِحجــآبك ♥