«7 علامات» تعرف بها ليلة القدر

إن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان.
، أن ليلة القدر في رمضان، بما ثبت عن عائشةَ -رضِيَ اللهُ عنها- قالتْ: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في الوتر من العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، رواه البخارى.
و أن لليلة القدر علاماتٍ كثيرة منها:
1-أن يحدث لك سكون في النفس،
2-وتقبل على الله عز وجل،
3-وتكون السماء صافية،
-4واعتدال حرارة الرياح،
5-ولا ينزل فيها النيازك والشهب،
6-وأن توفق بها بدعاء لم تقله من قبل
7-، وفي الصباح تجد الشمس لا شعاع لها وظلها خفيف.
، أن ليلة القدر في رمضان، بما ثبت عن عائشةَ -رضِيَ اللهُ عنها- قالتْ: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في الوتر من العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، رواه البخارى.
و أن لليلة القدر علاماتٍ كثيرة منها:
1-أن يحدث لك سكون في النفس،
2-وتقبل على الله عز وجل،
3-وتكون السماء صافية،
-4واعتدال حرارة الرياح،
5-ولا ينزل فيها النيازك والشهب،
6-وأن توفق بها بدعاء لم تقله من قبل
7-، وفي الصباح تجد الشمس لا شعاع لها وظلها خفيف.