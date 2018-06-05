«7 علامات» تعرف بها ليلة القدر

إن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان.



، أن ليلة القدر في رمضان، بما ثبت عن عائشةَ -رضِيَ اللهُ عنها- قالتْ: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في الوتر من العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، رواه البخارى.



و أن لليلة القدر علاماتٍ كثيرة منها:

1-أن يحدث لك سكون في النفس،

2-وتقبل على الله عز وجل،

3-وتكون السماء صافية،

-4واعتدال حرارة الرياح،

5-ولا ينزل فيها النيازك والشهب،

6-وأن توفق بها بدعاء لم تقله من قبل

7-، وفي الصباح تجد الشمس لا شعاع لها وظلها خفيف.