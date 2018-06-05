العثور على جثة طفل بميلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم العثور على جثة طفل مشنوق بمدينة ميلة ذو عمر يناهز 12 سنة يدرس سنة ثانية متوسط

سبب شنقه لنفسه هو الخوف من رد فعل عائلته ان سمعت أنه قد رسب

فأي دراسة هاته التي تأخذ بأرواح أطفالنا لحد قتل النفس ,, الله يصبر أهلو يا رب

والله كنت راقدة وحدي وحدي نضت مخلوعة ونسمع فهدي الخلايع الله يحمي أطفالنا يا رب وعيو أبنائكم و احرصو عليهم

الله يستر ​