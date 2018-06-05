الاقامة بالجزائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني الجزائريين حفظهم الله

كل عام وانتم بخير

معاكم اخوكم ابو عبدالله من المدينة المنورة

وارغب بعد التقاعد خلال الاشهر القادمة في الاقامة مع اسرتي (5) افراد في الجزائر العاصمة او قسنطينة أو عنابة

دخلي الشهري ( راتب التقاعد ) حوالي 3500 دولار

فهل يكفي هذا الراتب لحياة كريمة في بلدكم الكريم؟

وكم اسعار الشقق التمليك او الفلل ؟

ومصاريف الدراسة للاولاد ؟

واجراءات طلب الاقامة في الجزائر؟

وبماذا تنصحوني وماهي افضل الولايات او المدن الجزائرية للاقامة بشكل دائم ؟

وماهي المشاريع التجارية التي ممكن ان ابدء او اسثتمر بعض اموالي فيها .

شاكر ومقدر لكم وجزاكم الله خير

أبوعبدالله - المدينة المنورة