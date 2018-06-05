عرض بيع متوفر 1000$ دولار بايونير بـ 180 دج مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
1imed
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
1imed

1imed

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
30 جوان 2016
المشاركات
50
الإعجابات
4
النقاط
3
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
متوفّر مبلغ 1000$ دولار للبيع على بنك بايونير مقابل DZD 180 دينار للدولار الواحد ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 175000 دج

سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )

مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%

الإثبات في المرفقات

يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)

اقل مبلغ للحجز 50$


طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 24 ساعة) ثم أرسل بيانات CCP لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ CCP تقوم بوضع الإثبات (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) و إرسال بيانات الدفع (email) الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
3 - تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

شكرا لكم. :)
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
397
الإعجابات
1,258
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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