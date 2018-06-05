الزكاة السنغافورية

المسلمون يشكلون حوالي ١٥٪ من اجمالي السكان .. لهم نظام زكاة بديع يؤدي الى تحويل الفقير المستحق للزكاة الى غني تجب عليه الزكاة .. فالزكاة في سنغافورة تبداء من دراسة للاسر المستحقة للزكاة ثم يقوم المجلس الاسلامي بصرف رواتب شهرية و دفع رسوم المدارس و الامتحانات لاطفال تلك الأسر .. بالاضافة الى تعليم و تدريب الوالدين في نشاط تجاري معين لمدة سنتين و اعطائهم رأسمال لانجاح مشروعهم .. ثم بعد السنتين تكون الأسر قد خرجت من قائمة المستحقين للزكاة ثم يبدؤون يسددون ما صرف المجلس عليهم بأقساط لا تتعدى الزكاة المفروضة من أرباحهم. فأصبح لدى المجلس الاسلامي فائض من نفقات الزكاة و كل المصروفات تظهر بشفافية على صفحة الويب.

لا ادري لماذا يعجز شيوخنا في إيجاد حلول مناسبة لمصروفات الزكاة التي أصبحت تفرضها الحكومات كالجزية على رجال الاعمال و لم تعد عبادة لله.