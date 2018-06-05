الف مبروك حفيدتي ^^

السلام عليكم



تـحية مملوؤه بـ التقدير والإحترام ..

ومودة يفوح من جوانبها رائحة الوفاء و الإخلاص ..

انتشت الأرواح بعطرك الأخاذ

امتزجت بها بساطة الروح والحروف المفعمة

بالرقي

تطايرت معها أوراق الدهشة من دفاتر أيامنا

فـ بهذه اللحظة

الفرحة تطرب بـ قلوبنا أجمل الأهازيج الوجدانية الودية ..

بالحب و بالود

زف لي خبر تخرج حبيبة قلبي @حروف تائهة





و ما النجاح سوى نتيجة للجد و النشاط و الاجتهاد

دروب العلم طويلة لا تنتهي

فهنيئاً لمن سار بها دون منعطف

وأما العلم فـ رسالة سامية يحملها المرء على عاتقه

لتقوده الى الدرجات العلا و إلى منابر العلاء





اهنئ اختي و حبيبتي و حفيدتي لنجاحها و تفوقها





و دائما الى الامام بحول الله







و كهدية بسيطة















و في الختام اتمنى لك المزيد من النجاح و التفوق في حياتك

لك فائق تقديري و احترامي



