صور بديعة للحرم المكي من على ارتفاع أكثر من 1000 قدم

ناصر dz

ناصر dz

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أظهرت صور حديثة عظمة وهيبة البيت العتيق تم التقاطها من ارتفاع أكثر من1000 قدم بمساعدة طيران الأمن، حيث رصدت حركة المعتمرين والمصلين والزوار فوق أجواء مكة المكرمة.

وبيّنت الصور التي نقلتها عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، استفادة الزائرين والمعتمرين من مشاريع التوسعة التي شهدها المسجد الحرام منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى الآن.

وأظهرت الصور المشاريع والتوسعات الكبيرة التي نُفذت، والتي تكشف تسخير الإمكانات المادية والبشرية والآلية من أجل راحة الزوار، رغم كثافة المصلين والطائفين حول الكعبة المشرّفة وفي جنبات المسجد الحرام وساحاته.
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