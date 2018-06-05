مُـــبَـــارَكٌ عَـلَـــيْـــكُم الــــتَّــخَـــرُج ==★== @حروف تائهة ==★==

Salah eddin
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهل اللمة الكِرام أهلا و سهلا و مرحبا بكم ...
اليوم ليس ككل الأيام لكِ ... إنّه يوم ... يبتسم فيه القمر لكِ ابتسامته للناجحين ...
تتزين فيه نجوم السماء و تزدان من أجلكِ ...
عملتِ فأبدعتِ ... و حققت آمالك و مرادك بجدك و مثابرتك ...
ها قد تلاشى تعب الأيام ... و انجلى غمام التعب ... و تجلت ثمرة جهدك و عملك ...
و ها هو تاج العلم قد تُوّجتِ به ... و قد نلتِ ما ترجينه من تعب الليالي و عنائها ...
و يسعدني بهذه المناسبة السعيدة ... أن أتقدم لكي بأحرّ التهاني و التبركيات ...
لكي أنتِ ... أختي الصغيرة ... " زكية ... @حروف تائهة "