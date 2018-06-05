مُـــبَـــارَكٌ عَـلَـــيْـــكُم الــــتَّــخَـــرُج ==★== @حروف تائهة ==★==

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
27 جانفي 2016
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


أهل اللمة الكِرام أهلا و سهلا و مرحبا بكم ...


اليوم ليس ككل الأيام لكِ ... إنّه يوم ... يبتسم فيه القمر لكِ ابتسامته للناجحين ...


تتزين فيه نجوم السماء و تزدان من أجلكِ ...


عملتِ فأبدعتِ ... و حققت آمالك و مرادك بجدك و مثابرتك ...


ها قد تلاشى تعب الأيام ... و انجلى غمام التعب ... و تجلت ثمرة جهدك و عملك ...


و ها هو تاج العلم قد تُوّجتِ به ... و قد نلتِ ما ترجينه من تعب الليالي و عنائها ...


و يسعدني بهذه المناسبة السعيدة ... أن أتقدم لكي بأحرّ التهاني و التبركيات ...


لكي أنتِ ... أختي الصغيرة ... " زكية ... @حروف تائهة "















 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
9,805
الإعجابات
43,272
النقاط
1,256
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#2
باركوا للأخت زكية بمناسبة تخرجها

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