مُـــبَـــارَكٌ عَـلَـــيْـــكُم الــــتَّــخَـــرُج ==★== @حروف تائهة ==★==

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهل اللمة الكِرام أهلا و سهلا و مرحبا بكم ...

اليوم ليس ككل الأيام لكِ ... إنّه يوم ... يبتسم فيه القمر لكِ ابتسامته للناجحين ...

تتزين فيه نجوم السماء و تزدان من أجلكِ ...

عملتِ فأبدعتِ ... و حققت آمالك و مرادك بجدك و مثابرتك ...

ها قد تلاشى تعب الأيام ... و انجلى غمام التعب ... و تجلت ثمرة جهدك و عملك ...

و ها هو تاج العلم قد تُوّجتِ به ... و قد نلتِ ما ترجينه من تعب الليالي و عنائها ...

و يسعدني بهذه المناسبة السعيدة ... أن أتقدم لكي بأحرّ التهاني و التبركيات ...