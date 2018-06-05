ڨرآتان الخضر المفـورة ^_^

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,264
- الإعجابات
- 42,751
- النقاط
- 12,501
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بالجميع
اليوم حبيت نشاركم ڨراتان الخضر المفورة ڨراتان بنينة بزآف
ندخلوا في صلب الميضوع هههه
اول حاجة درت بطاطا و جزر قطعتهم دوائر و فورتهم
و غليت الروز ايضا و طيب صدر و فخذ دجاج مع الجلبانة
بعدما طابوا جبت مول تاع زجاج دهنتوا و فرغت فيه الروز لي كنت درتلو توابل و معدنوس و درت فوقو الجزر و طبقة بطاطا و فوقها شوية دجاج و زدت درت طبقة بطاطا و فوقها دجاج
و فوقهم كامل درت الجلبانة مع الصوص لي طيبت فيها جاج
و دخلتها للفرن و قبل متنشف كامل رابين فوقها فرماج و دخلتها للفرن من جديد حتى استوت و خرجتها
و شهية طيبة
في امان الله ^^
اهلا و سهلا بالجميع
اليوم حبيت نشاركم ڨراتان الخضر المفورة ڨراتان بنينة بزآف
ندخلوا في صلب الميضوع هههه
اول حاجة درت بطاطا و جزر قطعتهم دوائر و فورتهم
و غليت الروز ايضا و طيب صدر و فخذ دجاج مع الجلبانة
بعدما طابوا جبت مول تاع زجاج دهنتوا و فرغت فيه الروز لي كنت درتلو توابل و معدنوس و درت فوقو الجزر و طبقة بطاطا و فوقها شوية دجاج و زدت درت طبقة بطاطا و فوقها دجاج
و فوقهم كامل درت الجلبانة مع الصوص لي طيبت فيها جاج
و دخلتها للفرن و قبل متنشف كامل رابين فوقها فرماج و دخلتها للفرن من جديد حتى استوت و خرجتها
و شهية طيبة
في امان الله ^^