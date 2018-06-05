ڨرآتان الخضر المفـورة ^_^

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
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الإقامة
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#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بالجميع

اليوم حبيت نشاركم ڨراتان الخضر المفورة ڨراتان بنينة بزآف ;)

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ندخلوا في صلب الميضوع هههه
اول حاجة درت بطاطا و جزر قطعتهم دوائر و فورتهم
و غليت الروز ايضا و طيب صدر و فخذ دجاج مع الجلبانة

بعدما طابوا جبت مول تاع زجاج دهنتوا و فرغت فيه الروز لي كنت درتلو توابل و معدنوس و درت فوقو الجزر و طبقة بطاطا و فوقها شوية دجاج و زدت درت طبقة بطاطا و فوقها دجاج
و فوقهم كامل درت الجلبانة مع الصوص لي طيبت فيها جاج

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:rolleyes:
و دخلتها للفرن و قبل متنشف كامل رابين فوقها فرماج و دخلتها للفرن من جديد حتى استوت و خرجتها

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و شهية طيبة

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في امان الله ^^
 
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