🎎خوكم {هِشام} خطب باركولو 🌹🌷

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم نضت الصباح دخلت للمنتدى
لڨيت الأخ هشام @{هِشام} كاتب في مدونتو وأنا نحب نقرالو حتى وزائر برك ما شاء الله عليه
كي كملت لڨيت خبر مفرح كي حبة السريز فوڨ الڤاطو هههه
هاي ليكم
ايه، قلت لكم بلي خطبت ودفعت؟ :p
الله يلحّق البقية الباقين!
وأنا نڤولك آمين يا رب العالمين
واش نڤولك خويا ربي يتمملك بالخير ويهنيك ويجعلها قدم سعد عليك ،ويهنيك بيها ويرسلك ربي أيام سعيدة برفقتها ...
جمع الله بينكما بالخير والعقوبة للعرس نشالله
ميش مليحة كون ما نفرحوش معاك تنقصنا حاجة هنا
اللي يدخل يجيب معاه بوكي نوار ولا مكانش ههههه
واسمحلي خويا إذا حشمتك بصح لازم نفرحولك لهنا حنا ثاني عائلتك ولا بطلنا
مبروك عليك وربي يتمملك بالخير نشالله
والعقوبة للعرس نفرحو معاك نشالله
إحترامي وتقديري