🎎خوكم {هِشام} خطب باركولو 🌹🌷

الف الف مبروك للاخ هشام

بزيان السعد ان شاء الله

ربي يجمع بينكم في خير

ورانا فرحنالك بزاف ان شاء الله

لعقوبة للي مازالوا

و بارك الله فيك اخي ع المبادرة جميلة ​