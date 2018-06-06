🎎خوكم {هِشام} خطب باركولو 🌹🌷

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
13,769
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1

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السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اليوم نضت الصباح دخلت للمنتدى

لڨيت الأخ هشام @{هِشام} كاتب في مدونتو وأنا نحب نقرالو حتى وزائر برك ما شاء الله عليه

كي كملت لڨيت خبر مفرح كي حبة السريز فوڨ الڤاطو هههه
هاي ليكم
قال {هِشام}:
ايه، قلت لكم بلي خطبت ودفعت؟ :p
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قال {هِشام}:
الله يلحّق البقية الباقين!
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وأنا نڤولك آمين يا رب العالمين

واش نڤولك خويا ربي يتمملك بالخير ويهنيك ويجعلها قدم سعد عليك ،ويهنيك بيها ويرسلك ربي أيام سعيدة برفقتها ...
جمع الله بينكما بالخير والعقوبة للعرس نشالله
ميش مليحة كون ما نفرحوش معاك تنقصنا حاجة هنا
اللي يدخل يجيب معاه بوكي نوار ولا مكانش ههههه

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واسمحلي خويا إذا حشمتك بصح لازم نفرحولك لهنا حنا ثاني عائلتك ولا بطلنا

مبروك عليك وربي يتمملك بالخير نشالله
والعقوبة للعرس نفرحو معاك نشالله
إحترامي وتقديري
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,556
الإعجابات
13,585
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
الف الف مبروك للاخ هشام
بزيان السعد ان شاء الله
ربي يجمع بينكم في خير
ورانا فرحنالك بزاف ان شاء الله
لعقوبة للي مازالوا
و بارك الله فيك اخي ع المبادرة جميلة
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,061
الإعجابات
7,058
النقاط
211
الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#3
الفففففف مبروووووك
لعقوبة للعرس وذرية صالحة ان شاء الله ربي يدوم أفراحك وافراحنا ومتنساش خويا اعرضنا للعرس هههه
خويا حليم شكرا على المبادرة الطيبة
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,082
الإعجابات
5,044
النقاط
616
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
مبروك للأخ هشام ..ربي كملو وتمملو على خير
والعاقبة للعرس ان شاء الله
شكرا على الالتفاتة الطيبة اخي حليم​
 
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