تهنئة للبراعم الذين نجحوا في شهادة التعليم الابتدائي

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمي وباسم أعضاء وادارة منتدى اللمة الجزائرية

نتقدم بتهنئة براعمنا وكتاكيتنا الصغار
الذين نجحوا اليوم في شهادة التعليم الابتدائي

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وحظ أوفر لمن لم يوفق عقبال العام المقبل ان شاءالله

تحياتي الى كل أم وأب فرح اليوم بابنه داخل اللمة وخارجها
تحية الى كل أستاذ وأستاذة كان ينتظر أن يرى ثمرة نجاح تلاميذه

عقبال نجاجات أخرى

 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,423
الإعجابات
13,765
النقاط
816
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
اللف مبروووك للناجحين الصغار لعقوووبة للباك ان شاء الله كي ليوم وحظ اوفر للبقية مزالهم صغار بربي ان شاء الله العام الجاي يفرحو ❤❤
وليد خالي يسالي كادو وانا نسالو ڨازوزة ههههه الف مبررررووووك بدرو ❤❤❤❤
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,661
الإعجابات
36,711
النقاط
501
#3
خويا الصغير ما نجحش خخخخ العام الجاي نشالله والف مبرووك للناجحين
وان شااء الله دائما النجاح حليفهم
 
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