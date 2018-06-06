تهنئة للبراعم الذين نجحوا في شهادة التعليم الابتدائي

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمي وباسم أعضاء وادارة منتدى اللمة الجزائرية
نتقدم بتهنئة براعمنا وكتاكيتنا الصغار
الذين نجحوا اليوم في شهادة التعليم الابتدائي
وحظ أوفر لمن لم يوفق عقبال العام المقبل ان شاءالله
تحياتي الى كل أم وأب فرح اليوم بابنه داخل اللمة وخارجها
تحية الى كل أستاذ وأستاذة كان ينتظر أن يرى ثمرة نجاح تلاميذه
عقبال نجاجات أخرى
باسمي وباسم أعضاء وادارة منتدى اللمة الجزائرية
نتقدم بتهنئة براعمنا وكتاكيتنا الصغار
الذين نجحوا اليوم في شهادة التعليم الابتدائي
وحظ أوفر لمن لم يوفق عقبال العام المقبل ان شاءالله
تحياتي الى كل أم وأب فرح اليوم بابنه داخل اللمة وخارجها
تحية الى كل أستاذ وأستاذة كان ينتظر أن يرى ثمرة نجاح تلاميذه
عقبال نجاجات أخرى