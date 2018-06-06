كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الرابعة



السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب

وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @عآشقة الجنـة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ

ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل

لكن هاد المرة فكرنا أنا وأسماء وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو

ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون

بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

{لمة خير}



ثالث ضحية معنا في الكاميرا كاشي لنهار اليوم هي العضوة @yaso ياسمين

ياسمين كنت حاطتها في بالي من قبل لكن شفتها مسكينة تعاني مع الكونيكسيو قلت نخليها مانزيدش عليها

حتى في يوم من الأيام قاعدة ندور في اللمة الصباح وشفتها تدور قدامي ساع قلت مالا لازم نصيدها ومانراطيهاش

وقلت نشوف إذا راهي قاعدة نكمل معاها المقلب وإذا مشغولة مانزيدش عليها مسكينة

وراسلتها ودرتلها نفس السيناريو لي درتو لصفصوفة وقلت نشوف كيفاه تكون ردة فعلها

لكن المشكلة كيفاه ندخلها في الموضوع هاد المرة يا ترى؟ فجأة جاتني فكرة كالعادة واخترعت طعم جديد

شوفو معايا واش صرا

لؤلؤة قسنطينة

صباح النور حبيبتي ياسمين

واش احوالك أختي وواش مع رمضان؟ راكي لاباس؟

احوال دراستك لاباس؟ إضغط للتوسيع...

(بديت كيما العادة المقلب بسؤال على الأحوال كتمهيد باه من بعد نقدر ندخل في الموضوع كما يجب ومايكونش مشكوك في أمري

وياسمين طولت شوي في الرد لأنها كانت مشغولة ولكن في النهاية ردت)

ياسمين

صباح النور اختي مريم :



ربي يحفظك / الحمد لله بخير

مع رمضان لباس وقتي كله بين الطبخ و نخطف بعض الوقت لقراءة القرآن و الصلاة طبعا

الحمد لله تحسنت اموري وبدات في الاستقرار

دراستي الحمد لله و جوزت لامتحانات وكملنا اتنين ليفاتت وقت بعتيلي كنت في الجامعة وركبت البيس علابيها مقدرتش نرد عليك إضغط للتوسيع...

(لحسن الحظ مارديتيش عليا في البيس وإلا الحلقة تتحول لكاميرا كاشي في البيس

هيا حسيت بلي ياسمين مشغولة شوي وليت حبيت نتأكد أولا إذا راهي في وضع يسمح بالمقلب)

لؤلؤة قسنطينة

صباح الورد غاليتي ويومك طيب ان شاء الله

ربي يتقبل منك الصيام والقيام وصالح الأعمال

وربي يوفقك ختي لعزيزة وربي ينجحك وتكوني من الاوائل يارب

حبيبتي ياسمين كي تكوني فارغة شغل وعندك وقت فراغ نتكلم معاك نحتاجك

واذا كنتي مشغولة خلاص معليش حبيبتي علابالي بيك مشغولة إضغط للتوسيع...

(هاد المرة ما قدرتش نبدا التوغل داخل الملعب قلت نشوف أرضية الملعب إذا صالحة أولا للعب

) هيا ياسمين خبرتني أنها تكون متواجدة الصباح وإلا بعد الفطور باه نحكيلها الحاجة المهمة هادي، هيا قلت إذن حان وقت رمي الطعم

لؤلؤة قسنطينة

حبيبتي ياسمين حبيت نسقسيك نتي من المسؤولات تاع الطبخ؟ يعني من المسؤولات تاع قسم الطبخ؟ إضغط للتوسيع...

(هاد المرة نحيت طُعم الإفطار لأنو يتطلب أخذ ورد وياسمين مشغولة

إذن انتقلت لخطة مغايرة وبعتلها سؤال مغاير وياسمين ماردتليش حتى من ورا الإفطار

وجاوبت بنيتها مسكينة )

ياسمين

امين اختي مريم



صح فطورك



لالا ماشي من المسؤولات



كاين الاخت اشواق و سكون الفجر و عاشقة الجنة. إضغط للتوسيع...

(هيا كي ردت عليا ياسمين بعد الإفطار كنت مشغولة وماقدرتش نديرلها المقلب كما يجب لازمني معداتي لي هو الميكرو

والمعدات تاعي طايحتلها لاشارج

///الحلقة تاع اليوم حلقة الأشغال هههه أنا وياسمين نساء أعمال يحبلكم باه تحكمونا ///

المهم بما أنو تأخر الوقت نحيت فكرة القبض على ياسمين من راسي ولكن يبدو أن سحر الكاميرا كاشي

هو لي جابها لعندي وجات وحدها برجليها غدوة الصباح

ياسمين

السلام عليكم مريم

كيف حالك ؟

لبارح قلتيلي تحتاجيني

تقدري تحكي درك إضغط للتوسيع...

(أكيد نقدر نحكي درك ياسمينو بعدما جهزتيلي الوضع

) ولتبدأ الدراما

لؤلؤة قسنطينة

(التمهيد تاع اليوم زدتلو شوي بهارات وذكرت فيه الأجر وكلشي

باه نزيد للدراما تشويق وحماس ونزيدولها شوي دموع

حشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي وهكاك قلت معليش بصح لي حرقلي قلبي صح

كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتي

قاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو اصلا ماش تاعنا تاع الجيران

ندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم، واللخرة خلاص كي دارو جائزة مالية للمشرفين لي منشطين الحالة في رمضان وانا مدايرة سلسلة تاع حفظ القرآن وتاع تفسير الآيات وكلشي

قاتلي على هادي راكي تشاركي في الاقسام الدينية وتلعبي فيها ونتي ناوية تربحي جائزة مالية بيك الطمع

وانا اصلا ماعلاباليش بلي كاين جائزة مالية راني نشارك بحسن نية ولمحبتي ليكم والانسان كاشما يكسب أجر

قوليلي هادي هدرة؟ الناس ماتحسش ببعضاها راني نكتب و نبكي قلبي تحرق، هل صح الناس ولات تتعامل مع بعضاها على المظاهر؟ وانا لي كنت حاسبة حنا ناس اللمة يد وحدة ونحبو بعضانا

وزعما شهر الرحمة الناس تحس ببعضاها ولو بكلمة طيبة

سامحيني طولت عليك ختي وخلي هاد الهدرة بيناتنا راهو وجعني قلبي حكيتلك برك وماتخبري حتى واحد من فضلك إضغط للتوسيع...

(ياسمين مسكينة تأثرت بحالتي الافتراضية وحكمت دمعتها على اللخر لكن قلبها ومشاعرها ماقدرتش تحكم فيهم

وحبت تطلعلي المورال وتنصحني بكلماتها الطيبة )

ياسمين

يا مريم ورانا في هذ الشهر الكريم

اعرفي بلي كل كلمة نقولها من قلبي و شاهد عليها ربي

اولا طمني هذ الكلام بيناتنا مراحش يخرج اصلا ماعندي اتصال حتى بطفلة

اما قضيت انكم ناس على قدكم و الله هذي مافيها عيب شوفي احنا ناس لباس علينا نكولو مليح بصح عرس اختي و العيد و الكثير من الامور خلاتنا نتغدو

على حسابنا و شهر رمضان ماشي للماكلا و مام طبلتنا في بعض الاحيان متكونش معمرة و عادي إضغط للتوسيع...

(ربي يحفظك حبيبتي على كلامك الطيب وربي يدوم النعمة عليكم وربي يهنيكم

وفعلا شهر رمضان ماش شهر ماكلة وشهر رحمة وتعاون لكن كاين لي يعاير خوه على بسبب الفقر )



وانسيهم و الرزق على ربي ماشي العبد

و الجائزة المالية زعما راسها هي حابة بلاك تكون من الفائزين مايهمناش فيها قاع يهمني شي واحد هو انتي متزيديش تبكي

) (حبيبتي ربي يحفظك حتى أنا تهميني نتي برك

خاصة ناس كيما هاك نورمالو ميجرحوكش كامل بصح متغيضكش راكي برك عرفتي مكانتهم عندك و نزيد نضحكك علا روحي انا راني حابة لو كان نربح و نقولها قدام الجميع لخاطر هذاك بالنسبة ليا هو مجرد تحدي و قيمته المالية لا تعني شيئ صحيح دايما كان يعنينا نشوفو اللمة و اهلها بخير

مريومة اختي نتمتى لو كان تبعتيلي ضحكة من عندك و راني حاسة بيك و اعرفي بلي الرزق على ربي بلاك ربي يفرج عليك بخدمة وعلى والديك ربي حنين كريم متقطعيش الامل حبيت نقلك يا مريم اختي متعمري راسك بوالووانسيهم و الرزق على ربي ماشي العبدو الجائزة المالية زعما راسها هي حابة بلاك تكون من الفائزين مايهمناش فيها قاع يهمني شي واحد هو انتي متزيديش تبكيخاصة ناس كيما هاك نورمالو ميجرحوكش كامل بصح متغيضكش راكي برك عرفتي مكانتهم عندك و نزيد نضحكك علا روحي انا راني حابة لو كان نربح و نقولها قدام الجميع لخاطر هذاك بالنسبة ليا هو مجرد تحدي و قيمته المالية لا تعني شيئ صحيح دايما كان يعنينا نشوفو اللمة و اهلها بخيرمريومة اختي نتمتى لو كان تبعتيلي ضحكة من عندك و راني حاسة بيك و اعرفي بلي الرزق على ربي بلاك ربي يفرج عليك بخدمة وعلى والديك ربي حنين كريم متقطعيش الامل إضغط للتوسيع...

(قاستني ياسمين صراحة بكلامها هادا، وقاستني لما قاتلي نتمنى تبعتيلي ضحكة

وهذا دليل أنو قلبها معايا وتأثرت بالوضع تاعي من أول كلمة قلتها

ربي يحفظك حبيبتي ياسمين ويرزقك على قد قلبك الطيب ونتي تستاهلي ابتسامات العالم كامل ليك )

لؤلؤة قسنطينة

حبيبتي ياسمين ربي يحفظك وربي يعزك ختي لعزيزة

كلامك حلو وعسل الله يبارك

وصح عندك حق، واي شخص غلط معايا ربي يهديه في هاد الشهر الفضيل وراني مسامحتو دنيا وآخرة

اصلا انا شكيت باه نفرغ قلبي برك ماش باه نطلب مساعدة ولا

لكن غير نتي لي حسيتي بيا

المهم حبيبتي فيما يخص العرضة تاع الطبخ واش ندير؟ نتصل بالمشرفات ونقولهم عندي ظروف خاصة

ولا واش تدبري عليا؟ إضغط للتوسيع...

) (ياسمين بعدما قلتلها دبري عليا كيفاه ندير مع المسابقة طلبت مني أمر يا درا واش هو ولماذا؟

ياسمين

مريم عندك ايميل ابعتيهلي ورح

نقلك حاجة لدرك إضغط للتوسيع...

(تعرفو علاه طلبت مني ياسمين الايميل؟

كانت ناوية تتحدث معايا فيما يخص الدراهم وكانت ناوية ترسلي مبلغ نعاون بيه روحي

) رغم أنو ماعندها حتى إثبات أني صح ماعنديش ولا حالتي سيئة وهكاك وقفت معايا وحبت تساعدني بملغ مالي

(تأثرت بزاف بوقفة ياسمين معايا وخبرتها مباشرة باه ماتزيدش تشقى بلي كانت مجرد كاميرا كاشي وبلي مجرد مقلب)

ياسمين



يا مريم وش عملتي فيا و بقى في خاطري برك هذ البنت و نقول مال قلبها قاسي لهذ الدرجة بصح بيناتنا لو كان جات اي عضوة يمكن منامنهاش بصح انتي قلت والو اكيد مراحش تكذبي و زيد خدمتيها مليح مليح مشكيت فوالو خاصة هذاك السؤال الاول وقت قلتيلي اذا انت من مشرفات الطبخ (هاداك هو الطعم تاعي هههه)

يامريم لو كان نحكمك وتشوفي هاني و ليت شررريرة ههه

مع هذا معليش صح قلبي راهو يخبط معليش كنت نقلك في الايميل باش نقدر نساعدك نبعثلك مبلغ يعاونك و طبعا راني عارفة مراحش تقبلي .

راكي حكمتيني انتي من العصب الحساس اسيدي صحيتي معليش نكبر و ننسى بصح اممم عرفت شعور لي يطيحو في الكاميرا كاشي واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع هذي باش تسمعيها من بشار لقسنطينةيا مريم وش عملتي فيا و بقى في خاطري برك هذ البنت و نقول مال قلبها قاسي لهذ الدرجة بصح بيناتنا لو كان جات اي عضوة يمكن منامنهاش بصح انتي قلت والو اكيد مراحش تكذبي و زيد خدمتيها مليح مليح مشكيت فوالو خاصة هذاك السؤال الاول وقت قلتيلي اذا انت من مشرفات الطبخيامريم لو كان نحكمك وتشوفيهاني و ليت شررريرة هههمع هذا معليش صح قلبي راهو يخبط معليش كنت نقلك في الايميل باش نقدر نساعدك نبعثلك مبلغ يعاونك و طبعا راني عارفة مراحش تقبلي .راكي حكمتيني انتي من العصب الحساس اسيدي صحيتي معليش نكبر و ننسى بصح اممم عرفت شعور لي يطيحو في الكاميرا كاشي إضغط للتوسيع...

في النهاية وضحت فكرة الكاميرا كاشي للأخت ياسمين واعتذرت منها وكيما شفتو تقبلت الموضوع بصدر رحب

واستأذنتها في طرح حلقتها طبعا قبل عرضها وهي وافقت، وكالعادة نعتذر من مشرفات الطبخ جبنا سيرتهم دون علمهم ههه

لب المقلب كان على العضوة الافتراضية لي جرحتني وفكرة قسم الطبخ ماكانت إلا تمهيد فقط



كملاحظة اختياري لعضوة اليوم وفي هذا اليوم بالضبط لم يكن صدفة، حبيت نختار عرض حلقة ياسمين

في هذا اليوم بالذات لأنو يوم ميلادها والموافق لــ 06 جوان وبهذا المناسبة السعيدة نقولها عيد ميلاد سعيد غاليتي

وكل عام وأنتِ من الله أقرب وربي يفرحك وربي ينجحك ويعطيك ما تتمناي يارب

وماتنساوش تقولولها عيد ميلاد سعيد ماتحشمونيش

وفي نهاية الحلقة تاع اليوم نقول للأخت ياسمين نتي بنت ناس ومعدنك اصيل وبارك الله فيك على وقفتك وعلى قلبك الطيب

ربي يجازيك الجنة وربي يعطيك ما تتمناي، وربي يحفظك رغم أنو ماكنتش كاينة حاجة تأكد أني محتاجة لكن ماترددتيش في المساعدة

وكيما قلتها من قبل جمعنا عالم افتراضي فقط ولكن القلوب لا تزال حقيقية وتنبض بنبض حقيقي ولهذا سميناها

"لمة خير"

وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري

نتمنى تكون هاد الحلقة عجبتكم

ماتنساوش تخليولنا رايكم في هاد الحلقة ونلتقي في حلقة أخرى ومع عضو آخر ان شاء الله

سلااام

ربي يحفظك حبيبتي ياسمين اصلا ماكنتش حابة نهبلك معايابصح كي قلتيلي احكي كأنو ربي بعتك لياولو ماحسيت فيك انك صح طفلة مليحة مانحكيلكالحكاية ومافيها يا ختيشفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهميخي تعرفي الموضوع هاداكانا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منكبصح انا ماعنديش ختي ياسمين غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنا بابا قريب 3 اشهر ماسلكشنفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاص