كلام يريح القلب...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"لا تحزن إن الله معنا "

فنحن بعض المرات تضيق صدورنا و ينتابنا هم و غم و حزن و ألم فقط نتذكر "لا تحزن إن الله معنا " خلينا نحارب الحزن بابتسامة و نرضى بالقضاء و القدر فما أعطانا خير و ما منع علينا خير وخليك كل ما قدمت خدمة لا تنتظر الشكر من أحد وإنتظر الجزاء من الله فوحده هو يجزيك من دون أن يسخط عليك و خلي قلبك طاهر من الحقد و الحسد إذا أحببت فأحب في الله و إذا بغضت أبغض في الله أحب حياتك و جددها و إكسر روتينها و أحب أعمالك وإتقنها وإعتني بنظافة قلبك و دللو بإبتسامه ودائما إعفوا عن يلي ظلموك وخليك متفاءل و إحسن الظن بالله لأن كل خير بيد الله ودائما و أبدا خليك مشحون بإرادة وعزيمة حتى تتغلب ع كل المشاكل يلي تصادفنا

والله يوفق الجميع