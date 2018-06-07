كلام يريح القلب...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"لا تحزن إن الله معنا "
فنحن بعض المرات تضيق صدورنا و ينتابنا هم و غم و حزن و ألم فقط نتذكر "لا تحزن إن الله معنا " خلينا نحارب الحزن بابتسامة و نرضى بالقضاء و القدر فما أعطانا خير و ما منع علينا خير وخليك كل ما قدمت خدمة لا تنتظر الشكر من أحد وإنتظر الجزاء من الله فوحده هو يجزيك من دون أن يسخط عليك و خلي قلبك طاهر من الحقد و الحسد إذا أحببت فأحب في الله و إذا بغضت أبغض في الله أحب حياتك و جددها و إكسر روتينها و أحب أعمالك وإتقنها وإعتني بنظافة قلبك و دللو بإبتسامه ودائما إعفوا عن يلي ظلموك وخليك متفاءل و إحسن الظن بالله لأن كل خير بيد الله ودائما و أبدا خليك مشحون بإرادة وعزيمة حتى تتغلب ع كل المشاكل يلي تصادفنا
والله يوفق الجميع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"لا تحزن إن الله معنا "
فنحن بعض المرات تضيق صدورنا و ينتابنا هم و غم و حزن و ألم فقط نتذكر "لا تحزن إن الله معنا " خلينا نحارب الحزن بابتسامة و نرضى بالقضاء و القدر فما أعطانا خير و ما منع علينا خير وخليك كل ما قدمت خدمة لا تنتظر الشكر من أحد وإنتظر الجزاء من الله فوحده هو يجزيك من دون أن يسخط عليك و خلي قلبك طاهر من الحقد و الحسد إذا أحببت فأحب في الله و إذا بغضت أبغض في الله أحب حياتك و جددها و إكسر روتينها و أحب أعمالك وإتقنها وإعتني بنظافة قلبك و دللو بإبتسامه ودائما إعفوا عن يلي ظلموك وخليك متفاءل و إحسن الظن بالله لأن كل خير بيد الله ودائما و أبدا خليك مشحون بإرادة وعزيمة حتى تتغلب ع كل المشاكل يلي تصادفنا
والله يوفق الجميع