"أغرب أنواع الزهور في العالم"

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



كم أحب أزهار الأوركيد النادرة والتي عاشرت عصر الديناصورات فهي من أقدم الأزهار على الإطلاق ،أجدها مميزة وتعبر عن العديد من الأمور في الحياة ....

موضوع رائع وصور جميلة فالله في خلقه شؤون

سبحان الله العظيم

بارك الله فيك على الموضوع الرائع

إحترامي وتقديري