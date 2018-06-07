أغرب أنواع الزهور في العالم

*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#1
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25 أفريل 2016
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

"أغرب أنواع الزهور في العالم"

1- ازهار اوركيد القرد Dracula Simia :
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2- زهرة اوركيد Phalaenopsis :



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3- نبات السحلب الايطالي Orchis Italica ويبدو كشكل الانسان :

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4- زهرة Psychotria Elata كشكل الشفاة :

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5- الازهار الراقصة Psychotria Elata وهي ازهار تبدو للوهلة الاولى كفتاة تلبس فستان وترقص !

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6- ازهار Anguloa Uniflora كأطفال بداخل المهد:

1528365617715.png

7- زهرة الببغاء Impatiens Psittacina:

1528365900848.png


8- ازهار Antirrhinum:
1528365727734.png


9- زهرة اوركيد Caleana Major كبطة محلقة :


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10- نقوش في زهرة الاوركيد كوجه النمر :

1528365967345.png




11- زهرة Peristeria Elata مثل الحمامة :


1528366150739.png

12- زهرة تبدو كراقصة باليه :

1528366307814.png
:):):giggle::giggle:


 

المرفقات

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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
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Algerie
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الخالق
روووووووعة
صور جميلة مشكورة على الانتقاء
بارك الله فيك
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,094
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5,057
النقاط
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العمر
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الإقامة
جيجل
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أنثى
#3
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الخالق
روووووووعة
صور جميلة مشكورة على الانتقاء
بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
وفيك بركة مرورك الأجمل اختي
نورتي:)
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,094
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جيجل
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#5
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
#6
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كم أحب أزهار الأوركيد النادرة والتي عاشرت عصر الديناصورات فهي من أقدم الأزهار على الإطلاق ،أجدها مميزة وتعبر عن العديد من الأمور في الحياة ....
موضوع رائع وصور جميلة فالله في خلقه شؤون
سبحان الله العظيم
بارك الله فيك على الموضوع الرائع
إحترامي وتقديري
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,094
الإعجابات
5,057
النقاط
616
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#7
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كم أحب أزهار الأوركيد النادرة والتي عاشرت عصر الديناصورات فهي من أقدم الأزهار على الإطلاق ،أجدها مميزة وتعبر عن العديد من الأمور في الحياة ....
موضوع رائع وصور جميلة فالله في خلقه شؤون
سبحان الله العظيم
بارك الله فيك على الموضوع الرائع
إحترامي وتقديري
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
هي ازهار مميزة فعلا ومن أجمل الزهور
وفيك بركة ..مرورك الأروع
نورت
 
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