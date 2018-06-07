*amani*
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
"أغرب أنواع الزهور في العالم"
1- ازهار اوركيد القرد Dracula Simia :
2- زهرة اوركيد Phalaenopsis :
3- نبات السحلب الايطالي Orchis Italica ويبدو كشكل الانسان :
4- زهرة Psychotria Elata كشكل الشفاة :
5- الازهار الراقصة Psychotria Elata وهي ازهار تبدو للوهلة الاولى كفتاة تلبس فستان وترقص !
"أغرب أنواع الزهور في العالم"
1- ازهار اوركيد القرد Dracula Simia :
2- زهرة اوركيد Phalaenopsis :
3- نبات السحلب الايطالي Orchis Italica ويبدو كشكل الانسان :
4- زهرة Psychotria Elata كشكل الشفاة :
5- الازهار الراقصة Psychotria Elata وهي ازهار تبدو للوهلة الاولى كفتاة تلبس فستان وترقص !
7- زهرة الببغاء Impatiens Psittacina:
8- ازهار Antirrhinum:
9- زهرة اوركيد Caleana Major كبطة محلقة :
10- نقوش في زهرة الاوركيد كوجه النمر :
8- ازهار Antirrhinum:
9- زهرة اوركيد Caleana Major كبطة محلقة :
10- نقوش في زهرة الاوركيد كوجه النمر :
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