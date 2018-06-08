بيلي غير متفائل بقدرة البرازيل على التتويج باللقب





بدا بيلي نجم الكرة البرازيلية غير واثق من قدرة المنتخب على التتويج بلقب كأس العالم في مونديال روسيا الذي سيشرع يوم 14 جوان المقبل،



كاشفا عن الأسباب الرئيسية والنقاط التي تفتقر إليها تشكيلة تيتي للوصول إلى منصة التتويج،



وقال الدولي البرازيلي السابق إن السيليساو يفتقر للروح الجماعية التي يجب أن تكون نقطة قوة قبل المنافسة، تصريحات الجوهرة البرازيلية أثارت جدلا واسعا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،



خاصة وأن أغلب المراقبين يرشحون زملاء النجم نايمار دا سيلفا لحمل الكأس السادسة في تاريخ البرازيل معتبرين التشكيلة الحالية هي الأفضل في السنوات الأخيرة.











