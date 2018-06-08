جمعتكم مباركة طيبة...

بسم الله الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمعة برائحه آلجنة♥

حتى دقائقهااا بركة"

سورة الكهف^^

وصلاة على الحبيب^^

وساعة استجابة^^

ماأجملهااا...

جمعة طيبه ان شاء الله







يـ ـا رسـ ـالـ ـة الـ ـجــ ـمـ ـعـ ـة :



انثري اليوم عبيرا من ... " زهـ ـور "



و ذكري جميع المسلمين ... " بـ ـالـ ـصـ ـلاة عـ ـلـ ـى الـ ـرسـ ـول "



و اخبريهم أن ... " سـ ـورة الـ ـكـ ـهـ ـف نـ ـور "



و ذكريهم ... " بـ ـسـ ـاعـ ـات الـ ـقـ ـبـ ـول "



عسى تشملنا السعادة .. و نحظى بالإجابة من ... " رب غـ ـفـ ـور "



رائعة هِي الجمعه ذُنوب تُغفر و حَاجات تُقضى وهِبات تُعطى فَـ إسألوا الله مِنْ فَضله ! في هذا اليوم اجعلو للكهفِ نصيب من وقتكُم ..



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اللهم في هذه الجُمعه هب لنا من نورك نوراً نستضيء به ما أحييتنا يهزم ظلمتنا و ينشر الرضى في نبضاتنا حتى نبصر طريق رضاك فلا نضل أبدًا ❤️





﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِين آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

للهُمَّ صَل عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى اَلِ

مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى محمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيد مجيد





اللهم اجعل هذي الجمعه حامله لنا من الخير فوق ما نرجوا واشرح صدورنا ، ويسر أمورنا ، وأرحم موتانا وأشف مرضانا وأجعلها جمعة خير لأمورنا كلها ♥