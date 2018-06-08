إستقبال صور المشاركين

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
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- النقاط
- 1,051
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
بعد ان شرحنا ماهية المسابقة
مسابقة البراءة يوم العيد
فتحنا هذه الصفحة لاستقبال مشاركاتكم بوضع صور اطفالكم يوم العيد .
لكل عضو الحق بوضع صورة واحدة فقط.
لاتنسو ان تصوتو للصورة التي اعجبتكم بضغط ايقونة الاعجاب .
الرجاء عدم التعليق فقط ندعها للصور ليسهل فرزها فيما بعد
الصور الاطفال تكون ملتقطة
لعيد 2018
مدة المسابقة :
يتم اعلانها لاحقا
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