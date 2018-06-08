إستقبال صور المشاركين

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,646
الإعجابات
13,798
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
basmala-001.gif






بعد ان شرحنا ماهية المسابقة



مسابقة البراءة يوم العيد

فتحنا هذه الصفحة لاستقبال مشاركاتكم بوضع صور اطفالكم يوم العيد .

لكل عضو الحق بوضع صورة واحدة فقط.

لاتنسو ان تصوتو للصورة التي اعجبتكم بضغط ايقونة الاعجاب .

الرجاء عدم التعليق فقط ندعها للصور ليسهل فرزها فيما بعد


الصور الاطفال تكون ملتقطة
لعيد 2018


مدة المسابقة :

يتم اعلانها لاحقا



 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,457
الإعجابات
22,610
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
صباح الخير و صح عيدكم و كل عام و أنتم بخير
و تقبل الله منا و منك
راني رفعت صور لــ غفران نور اليقين لكن للأسف هي خفيفة مثل عمتها @لؤلؤة قسنطينة ما قدرتش نخليها ترتب في بلاصة و كانت تتحرك بزااف ههههههههههههه
IMG_20100101_011428.jpg
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