ஐ◄ زينة الدنيا و زينة الأخرة ►ஐ

قال الله تعالى: (( الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً )) {الكهف:46}

وقال الله تعالى ( أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ )) {الطور:39}



وقال الله تعالى ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ )) (آل عمران 14)

فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل في القمة عن مايحبه الإنسان في حياته الدنيوية ولكس هذه الزينة يجب على الإنسان أن يتعب ويشقى ويعاني و يذوق اشد العذا ب حتى يحص ل على زينة الدنيا وممكن لا يحصل على مبتغاه



لكن في مقابل ذلك ضرب الله مثلا عن زينة الأخرة

قوله تعالى ( وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ) (الكهف 46 )

قوله تعالى (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا (مريم 76)



والباقيات الصالحات هي الأفضل و الأحسن عند الله ويمكن للمسلم أن يكسب الألاف مناه بسهولة تامة عكس متاعب الدنيا



وقد سئل ابن عثيمين ماهي البقايات الصالحات فأجاب

الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأمثالها مما يقرب إلى الله عز وجل وإن شيءت فقل الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة لأنها تبقى للإنسان بعد موته يجدها يوم القيامة أمامه فهذه الباقيات الصالحات خيرٌ من الدنيا وما فيها خيرٌ ثواباً وخيرٌ أملا

والله أعلم

وفي الأخير إن أخطات من نفسي والشيطان و إن أصبت فمن الله

فاللهم أهدنا وسدد خطانا وثبت أقدامنا على دينا

اللهم نسألك حسن الخاتمة

اللهم نسألك رؤية وجهك يوم القيامة

اللهم نسألك رؤية الحبيب محمد صل الله عليه وسلم

الصلاة والسلام على حبيبي محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وساإخوتي ربنا تبارك وتعالى فصل في كتابه الكريم كل مايهمنا في حياتنا الدنيا و في حياتنا الأخرةوالله سبحانه وتعالى ضرب كثل رائع لمتاع الدنيا ومتاع الأخرةضرب الله مثلا عن زينة الدنيا :لا تبخلوا علي بدعاء