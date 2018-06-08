واحد من المسنين يقول لأحد اولاده...

رؤوف المستقبل ب
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,326
- الإعجابات
- 1,645
- النقاط
- 831
- العمر
- 17
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
{ولدي تدري إن الجنة مجانا والنار بالنقود}
قاله الولد : كيفاش هذي بابا ؟!
- قال له : النار بالنقود !
- اللي يلعب أقمار يدفع !
- اللي يشرب يدفع !
... - اللي يدخن يدفع !
- اللي يسمع اغاني يشتري او يحمل بدراهم !
{ والجنة يآوليدي مجانا}
- اللي يصلي ، يصلي مجانا
- واللي يصوم يصوم مجانا
- واللي يستغفر
- واللي يغض بصره والي يخاف ربه كله مجانا : ) !
گم هي جملية حكم المسنين
قاله الولد : كيفاش هذي بابا ؟!
- قال له : النار بالنقود !
- اللي يلعب أقمار يدفع !
- اللي يشرب يدفع !
... - اللي يدخن يدفع !
- اللي يسمع اغاني يشتري او يحمل بدراهم !
{ والجنة يآوليدي مجانا}
- اللي يصلي ، يصلي مجانا
- واللي يصوم يصوم مجانا
- واللي يستغفر
- واللي يغض بصره والي يخاف ربه كله مجانا : ) !
گم هي جملية حكم المسنين