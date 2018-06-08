واحد من المسنين يقول لأحد اولاده...

{ولدي تدري إن الجنة مجانا والنار بالنقود}



قاله الولد : كيفاش هذي بابا ؟!



- قال له : النار بالنقود !



- اللي يلعب أقمار يدفع !

- اللي يشرب يدفع !

... - اللي يدخن يدفع !

- اللي يسمع اغاني يشتري او يحمل بدراهم !



{ والجنة يآوليدي مجانا}



- اللي يصلي ، يصلي مجانا

- واللي يصوم يصوم مجانا

- واللي يستغفر

- واللي يغض بصره والي يخاف ربه كله مجانا : ) !



گم هي جملية حكم المسنين ​