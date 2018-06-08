واحد من المسنين يقول لأحد اولاده...

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,326
الإعجابات
1,645
النقاط
831
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
{ولدي تدري إن الجنة مجانا والنار بالنقود}

قاله الولد : كيفاش هذي بابا ؟!

- قال له : النار بالنقود !

- اللي يلعب أقمار يدفع !
- اللي يشرب يدفع !
... - اللي يدخن يدفع !
- اللي يسمع اغاني يشتري او يحمل بدراهم !

{ والجنة يآوليدي مجانا}

- اللي يصلي ، يصلي مجانا
- واللي يصوم يصوم مجانا
- واللي يستغفر
- واللي يغض بصره والي يخاف ربه كله مجانا : ) !

گم هي جملية حكم المسنين
 
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