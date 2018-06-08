( عشر زهرات نقطفها في رمضان )



هل أنت راض عن رمضان الماضي ؟

سؤال لو طرح لرأينا أن إجابات الكثير منا تكاد تكون متشابهة في عدم الرضا ...،

هكذا هو حال معظمنا مع رمضان الماضي وغيره ... فما الذي يمنعنا أن نجلس مع أنفسنا

لحظات نقيم أنفسنا في رمضان السابق حتى نصل إلى الرضا في رمضان الحالي





وقد أتتنا الفرصة مرة أخرى لنستدرك ما فاتنا من الأجر... ولنري الله تعالى من أنفسنا خيرا

في هذا الشهر العظيم .. و لنكن عازمين على قطف عشر زهرات في هذا الشهر..

وليكن هذا هدفنا الذي نسعى إليه









الزهرة الأولى : حياة بدون معاصٍ



عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَ نَادَى مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .فماذا يمنعك الآن من ترك المعاصي ؟! أما آن الأوان لتفتح صفحة جديدة مع ربك ؟!



صفحة بيضاء لا يكتب فيها إلا الطاعة ، و لا تطوى إلا على خير !









الزهرة الثانية : السعادة في الدنيا والآخرة



عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لقي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ) رواه البخاري .









الزهرة الثالثة : الإخلاص والطهارة من الرياء



عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لَيْسَ فِي الصِّيَامِ رِيَاءٌ ) رواه البيهقي وقال هكذا روي بهذا الإسناد منقطعا .و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصِّيَامُ لي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ) رواه البخاري .









الزهرة الرابعة : الدعاء المستجاب



عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهم : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرُ ... ) رواه ابن حبان وصححه الألباني .









الزهرة الخامسة : التميز في الدنيا والآخرة



عَنْ سَهْلٍ - رضي الله عنه - عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ( إِنَّ في الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري .













الزهرة السادسة : ثواب حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم



عن أَنَس بن مَالِكٍ ، (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي ). صححه الألباني .







الزهرة السابعة : ثواب عمل 83 سنة وأفضل



قال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ )عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم ) رواه بن ماجة وصححه الألباني .







الزهرة الثامنة : غفران الذنوب



عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه .







الزهرة التاسعة : الفوز بالشفاعة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أي رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فشفعني فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فشفعني فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .









الزهرة العاشرة : العتق من النار



عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ) . رواه أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني .





إنه الهدف الذي نسعى إليه دائما ، ونردده في دعائنا كثيرا ، ( اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ) .فلنسارع جميعا إلى الطاعة ، ولنتزود من العبادة في شهر القرآن ، حتى نكون من عتقاء الله تعالى و من خواصه تعالى.

