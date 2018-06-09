افكار لفعل الخير

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,434
الإعجابات
21,310
النقاط
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الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
فكرة الموضوع انه كل من يملك فكرة او طريقة لفعل الخير يضعها هنا ان شاء الله
مثل هده الفكرة :

اذهب للمحلات داخل الاحياء الفقيرة واطلب من صاحب المحل دفتر المديونيات
ستجد ارامل وفقراء يشترون بالدين ستجد مبلغ بسيط في نظرك لكنه ثقييل بالنسبة لهم
قم بتسديد المديونيات التي تستطيع سدادها واحذفها من الدفتر او حتى جزء منها
ان لم تقدر على دلك انشر الفكرة لعل قارئا يتبعها فالدال على الخير كفاعله

تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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الإعجابات
362
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكورة على الموضوع
جزاك الله خيرا
وجعله الله في ميزان حسناتك

إماطة الاذى عن الطريق، حيث تعتبر من أعمال الخير التي ينال بها العبد أجر الصدقة.إماطة الاذى عن الطريق، حيث تعتبر من أعمال الخير التي ينال بها العبد أجر الصدقة.
 
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