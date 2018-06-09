افكار لفعل الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

فكرة الموضوع انه كل من يملك فكرة او طريقة لفعل الخير يضعها هنا ان شاء الله

مثل هده الفكرة :



اذهب للمحلات داخل الاحياء الفقيرة واطلب من صاحب المحل دفتر المديونيات

ستجد ارامل وفقراء يشترون بالدين ستجد مبلغ بسيط في نظرك لكنه ثقييل بالنسبة لهم

قم بتسديد المديونيات التي تستطيع سدادها واحذفها من الدفتر او حتى جزء منها

ان لم تقدر على دلك انشر الفكرة لعل قارئا يتبعها فالدال على الخير كفاعله



تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه​