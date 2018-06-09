بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لاقيمةَ للدنيا بغيرِ قلبٍ متعلِّق بالله ، يلجأ إليه إذا حزن ، ويحمده إذا فرح ، ويعود إليه إذا أذنب ، ويشكره على كلّ حال.

القلبُ البعيد عن الله؛ لن يفرح بـإجازة"، لن يبتهج بسفر، لن يهنأ بمال، لن يستغني بوظيفة، لن يستمتع بحياة.. إنما الحياةُ لمن أحبّ الله حقا!

هذا زمن التقنية والتكنلوجيا ، عصر التطوّر والسرعة .. لكنّه ليس عصر السعادة ؛ السعادة لا تُقاس برفاهية الجسد ، وإنّما بتنعّم الروح وصفائها.

هذا زمانٌ لن ينجو فيه إلاّ من تمسّك بحبل الله ، وراقبَ الله ، وعلَّق فؤادَه بخالقه ومولاه ؛فعلق قلبك بالله تطمئن في دنياك وآخرتك

#اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينكك ❤️