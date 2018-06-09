عرض بيع بيع 250 أورو بايسرا مقابل218.5دج فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
250 ( EUR )
سعر البيع
218.5 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
280
الإعجابات
14
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم
السلام عليكم...متوفر 250 أورو بايسرا مقابل CCP ...أقل مبلغ للحجز 10 أورو... 1اورو مقابل 218,5 فقط ...كامل المبلغ مقابل 218دج
العمولة لاتوجد...
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : تحويل من صديق
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
436
الإعجابات
1,367
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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