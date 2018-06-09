عرض بيع متوفر بيع 50 دولار بيتكوين مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
PathFinder
المبلغ
50 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
PathFinder

PathFinder

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
19 أفريل 2017
المشاركات
88
الإعجابات
7
النقاط
503
العمر
24
الإقامة
tlemcen
#1
السلام عليكم
متوفر مبلغ 50 دولار بيتكوين للبيع مقابل CCP
سعر البيع :180 د.ج للدولار الواحد
ملاحظة : يتم الدفع بعد التأكد من وصول المبلغ الى الحساب البريدي CCP
مع ضرورة ارسال صورة ملتقطة لوصل الدفع مكتوب فيه بخط اليد إسم عضوية البائع و المشتري في المنتدى و المبلغ المشترى و رقم الهاتف
المصدر : أعمال حرة
اثبات الرصيد في الملف المرفق
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
446
الإعجابات
1,382
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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