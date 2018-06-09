المنتخب الأرجنتيني " نحن مرشحون "

HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
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- النقاط
- 556
- العمر
- 24
- الإقامة
- أم القرى
- الجنس
- ذكر
"Somos candidatos"
" نحن مرشحون "
أعرب توتو سالفيو عن ثقته في أن المنتخب الوطني سيلعب دورا جيدا في روسيا
لأن لدينا الأفضل في العالم " بالاضافة الى ذلك أعرب نجم بنفكيا عن أسفه لاصابة
لانزيني لقد كانت لحظة صعبة للغاية
وتابع اللاعب حديثة بالقول نحن كمجموعة علينا أن نساهم في الجانب الانساني
ونقدم الدعم الكامل للاعب
وحول فرص منتخب بلاده في المونديال قال " لدينا الأفضل في العالم وكوننا مرشحين
أريد أن أحلم وأريد أن آمل "
المصدر
https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/salvio-messi-seleccion-argentina-mundial_0_2029597116.html
" نحن مرشحون "
أعرب توتو سالفيو عن ثقته في أن المنتخب الوطني سيلعب دورا جيدا في روسيا
لأن لدينا الأفضل في العالم " بالاضافة الى ذلك أعرب نجم بنفكيا عن أسفه لاصابة
لانزيني لقد كانت لحظة صعبة للغاية
وتابع اللاعب حديثة بالقول نحن كمجموعة علينا أن نساهم في الجانب الانساني
ونقدم الدعم الكامل للاعب
وحول فرص منتخب بلاده في المونديال قال " لدينا الأفضل في العالم وكوننا مرشحين
أريد أن أحلم وأريد أن آمل "
المصدر
https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/salvio-messi-seleccion-argentina-mundial_0_2029597116.html