المنتخب الأرجنتيني " نحن مرشحون "

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
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العمر
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أم القرى
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ذكر
#1
"Somos candidatos"




" نحن مرشحون "

أعرب توتو سالفيو عن ثقته في أن المنتخب الوطني سيلعب دورا جيدا في روسيا
لأن لدينا الأفضل في العالم " بالاضافة الى ذلك أعرب نجم بنفكيا عن أسفه لاصابة
لانزيني لقد كانت لحظة صعبة للغاية
وتابع اللاعب حديثة بالقول نحن كمجموعة علينا أن نساهم في الجانب الانساني
ونقدم الدعم الكامل للاعب
وحول فرص منتخب بلاده في المونديال قال " لدينا الأفضل في العالم وكوننا مرشحين
أريد أن أحلم وأريد أن آمل "


المصدر
https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/salvio-messi-seleccion-argentina-mundial_0_2029597116.html
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,429
الإعجابات
22,549
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
فعلا أستاذ حمزة الأرجنتين مرشح فوق العادة
و أتوقع أن ها المنتخب رايح يقول كلمته الآن بعد طوووووول غياب
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,386
الإعجابات
19,960
النقاط
556
العمر
24
الإقامة
أم القرى
الجنس
ذكر
#3
قال الامين محمد:
فعلا أستاذ حمزة الأرجنتين مرشح فوق العادة
و أتوقع أن ها المنتخب رايح يقول كلمته الآن بعد طوووووول غياب
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله نشوفو فرجة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,429
الإعجابات
22,549
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#4
قال HAMZA USMA:
ان شاء الله نشوفو فرجة
إضغط للتوسيع...
الفرجة مضمونة أخي حمزة أتوقع يكون مونديال مختلف تماما و أتوقع فائز جديد و غير تقليدي
 
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