حلوة القفريـطـة

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
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أزمير
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أنثى
#1
المقادير:
250 غ زبدة
100 غ سكر
2 بيض
لفاني
400 غ فرينة
للتزيين:
مربى المشمش
علبة قوفريط 250 غ من النوع الجيد نكهة لفاني (بسكوي ديال الباسطا)
نوى ديال الكوك
التحضير:
نخلط الزبدة مع السكر ولفاني
نضيف البيض ثم الفرينة(لاتحتوي هذه الحلوى على خميرة)
نجمع المكونات جيدا حتى نتحصل على عجينة لا تلتصق باليدين
*نحل العجينة على سطح به طحين
نقطع مستطيلات بحجم حبة القوفريط كما هو موضح في الصورة ثم نلف العجين على حبة القوفريط
ثم نسويها وندخلها الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 165ْ مدة 20 دقيقة
نتركها تبرد
نطليها بالمربى
ثم نمررها في نوى ديال الكوكو
ونزينها بخطوط شكولا



 
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