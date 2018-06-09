حلــوة الــكُـورنـي ~

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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مكونات
حلوة الكورني
حلوة الكورني
- 250غ الزبدة
- كاس صغير ماء الزهر
- 3ملاعق كبار سكر الصقيل
- كاوكاو أواللوز للتزيين
- الدقيق حسب الخليط
- الشكلاط اسود
- الخطوة 1:
نجمعو الخليط مزيان وندلكوها ونقطعوها على شكل طولي بالجرار ديال الشباكية
- الخطوة 2:
نلويوها على البوق الخاص كالطيب فيهم
- الخطوة 3:
من بعد ما نخرجوها من الفرن نزولوالكوني من البوق
- الخطوة 4:
ندهنو الكورني بالمربى ونفندوه في اللوز مهرمش
- الخطوة 5:
نعمروه بكاوكاو أو اللوز مهرمش مخلط مع العسل
- الخطوة 6:
ونغمسو الراس فالشكلاط