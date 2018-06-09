حلــوة الــكُـورنـي ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
42,975
النقاط
12,601
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1


حلوة الكورني
مكونات
  • 250غ الزبدة​
  • كاس صغير ماء الزهر​
  • 3ملاعق كبار سكر الصقيل​
  • كاوكاو أواللوز للتزيين​
  • الدقيق حسب الخليط​
  • الشكلاط اسود​
الطريقة خطوة بخطوة
  • الخطوة 1:
    نجمعو الخليط مزيان وندلكوها ونقطعوها على شكل طولي بالجرار ديال الشباكية​
  • الخطوة 2:
    نلويوها على البوق الخاص كالطيب فيهم​
  • الخطوة 3:
    من بعد ما نخرجوها من الفرن نزولوالكوني من البوق​
  • الخطوة 4:
    ندهنو الكورني بالمربى ونفندوه في اللوز مهرمش​
  • الخطوة 5:
    نعمروه بكاوكاو أو اللوز مهرمش مخلط مع العسل​
  • الخطوة 6:
    ونغمسو الراس فالشكلاط​
 
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