كل يوم لغز مع فاتي20



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



صح فطوركم صحصحوا عقولكم

​

​

​







(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين

والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)





اللغز 1



ماهو العضو الخاص بحاسة الشم لدى الثعبان



​



اللغز 2 ​

سلم لايصعده احد واذا صعده استمتع به ​

​

​



اللغز 3 ​

38=24...2...16..15 ​

ضع العلامات المناسبة للحصول على النتيجة ​