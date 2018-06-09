كل يوم لغز مع فاتي20

Queen Fati
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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)
اللغز 1
ماهو العضو الخاص بحاسة الشم لدى الثعبان
اللغز 2
سلم لايصعده احد واذا صعده استمتع به
اللغز 3
38=24...2...16..15
ضع العلامات المناسبة للحصول على النتيجة
اللغز4
كان محمود يمشي فى الشارع وفجأة تلبدت السماء ونزل المطر
وقد كان محمود دون معطف او مظلة لكن شعره لم يتبلل
ما سر ذلك
كان محمود يمشي فى الشارع وفجأة تلبدت السماء ونزل المطر
وقد كان محمود دون معطف او مظلة لكن شعره لم يتبلل
ما سر ذلك