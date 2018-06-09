كل يوم لغز مع فاتي20

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,703
الإعجابات
3,190
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571
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الجنس
أنثى
#1
fati1.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح فطوركم صحصحوا عقولكم





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(الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)


اللغز 1

ماهو العضو الخاص بحاسة الشم لدى الثعبان



اللغز 2

سلم لايصعده احد واذا صعده استمتع به




اللغز 3

38=24...2...16..15



ضع العلامات المناسبة للحصول على النتيجة



اللغز4



كان محمود يمشي فى الشارع وفجأة تلبدت السماء ونزل المطر
وقد كان محمود دون معطف او مظلة لكن شعره لم يتبلل
ما سر ذلك



 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,703
الإعجابات
3,190
النقاط
571
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,703
الإعجابات
3,190
النقاط
571
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#3
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