ارواحوا تفطرو اليوم عند Queen Fati

Queen Fati
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
ممكن جيت متاخرة وممكن مشاركتي لا تحتسب
لكن لا علينا
حبيت نوريلكم طريقة تقديم المائدة والى هى تقليد نوعا ما للجدات والامهات بحيث منحطوش كلش على ضربة
اولا عند الاذان
نحطو حرية +تمر+حليب
ثم بعد ذلك العشاء
والمتكون من قراتان باذنجان رولي محشو باللحم المفروم والالخظار والجبن
طاجن جلبان
كبد الدجاج بالصلصة الحمراء
بوراك
ماسيدوان
وخبز الدار
مراهش يبان ههه
وفلان بصلصة الفراولة المجمدة
وللسهرية
قهوة بطبيعة الحال
زلابية ومقروط هشيش
ممكن جيت متاخرة وممكن مشاركتي لا تحتسب
لكن لا علينا
حبيت نوريلكم طريقة تقديم المائدة والى هى تقليد نوعا ما للجدات والامهات بحيث منحطوش كلش على ضربة
اولا عند الاذان
نحطو حرية +تمر+حليب
ثم بعد ذلك العشاء
والمتكون من قراتان باذنجان رولي محشو باللحم المفروم والالخظار والجبن
طاجن جلبان
كبد الدجاج بالصلصة الحمراء
بوراك
ماسيدوان
وخبز الدار
مراهش يبان ههه
وفلان بصلصة الفراولة المجمدة
وللسهرية
قهوة بطبيعة الحال
زلابية ومقروط هشيش