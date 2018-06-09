ارواحوا تفطرو اليوم عند Queen Fati

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
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الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
ممكن جيت متاخرة وممكن مشاركتي لا تحتسب
لكن لا علينا
حبيت نوريلكم طريقة تقديم المائدة والى هى تقليد نوعا ما للجدات والامهات بحيث منحطوش كلش على ضربة
اولا عند الاذان
نحطو حرية +تمر+حليب
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ثم بعد ذلك العشاء
والمتكون من قراتان باذنجان رولي محشو باللحم المفروم والالخظار والجبن

طاجن جلبان
كبد الدجاج بالصلصة الحمراء
بوراك
ماسيدوان
وخبز الدار
مراهش يبان ههه
وفلان بصلصة الفراولة المجمدة


وللسهرية
قهوة بطبيعة الحال
زلابية ومقروط هشيش


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*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,143
الإعجابات
5,098
النقاط
666
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام
ماشاء الله كلش زين وباهي وماكلة تشهي تبارك الله 😊..ربي دوم النعمة ان شاء الله
ويعطيكم الصحة
صح فطوركم وسحوركم 🙂🙂
 
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