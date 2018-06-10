كيف يسمح الإنسان لذرة يأس أن تتسرب لنفسه ورب الكون والجمال موجود...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في كل مرة اتأمل السماء

اتسأل: كيف يسمح الإنسان لذرة يأس أن تتسرب لنفسه ورب هذا الكون والجمال موجود باقٍ حيّ لا يموت؟ ..

إن الله الذي خلق هذا الكون وهذه الدنيا بهذا الجمال والإتقان والإبداع

- وهي لاتساوي عنده سبحانه جناح بعوضه-!

قد وعدك أيها الإنسان المؤمن بجنة عرضها السماوات والارض

كيف وإن كنت مؤمنًا صابراً ؛ ماذا سيكون جزائك؟ وربك الذي قال ( إِنَّما يُوفى الصَّابِرونَ أَجْرهم بغيرِ حسَابٍ)

بغير حساب ولا منة ولا إنقطاع ولا تنغيص!

ألا يجعل هذا الايمان وهذا الوعد من قلبك بستانًا مملوءً بحب الله؟

بحب الكون الذي خلقه وابدعه بنفسه؟ بحب الحياة التي وهبها إياك وزينها لك؟

إن الحياة خضرة نضرة حلوة ان انت غرست حب الله وكل مايحكم به الله في حياتك❤.