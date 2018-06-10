أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الرابع

دعاء الجنات
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ماتبقى من الشهر الفضيل وأن نعبده حق عبادته
أسئلة الأسبوع الثالث:
ماهي السورة؟
سورة عدد آياتها ثلاث ، غير أن آياتها الثلاث تشمل في معانيها مناهج البشرية جمعاء ، كما أالشافعي رحمه الله قال عنها :لو ما أنزل الله على خلقه غير هذه السورة لكفتهم، فما هي هذه السورة
من هو النبي؟
أرسله الله تعالى هدى لقومه وعشيرته ،أدى الرسالة بكل معانيها وابتلاه الله تعالى في أعز مايملك وذلك بفداء ابنه ،فأطاع الله تعالى فعوضه بذبح عظيم ،فمن هو هذا النبي؟
من هو الصحابي؟
كان خادما عند ا لسيدة خديجة رضي الله عنها، وعندما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إيّاه، حيث ظلّ في بيته، وتربّى في كنفه، وأعتقه النبي الكريم من عبوديته وعامله كابن له، وكان من أقرب الناس إلى رسول الله، ومن أحبهم إلى قلبه
فمن هو هذا الصحابي؟
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