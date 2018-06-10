أمثال وحكم من عندنا

حاتم07

حاتم07

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أجدادنا وجداتنا كان كلامهم كله أمثال وحكم ونحن جيل اليوم أخذنا الكثير من تلك الأمثال وتعايشنا بها
لماذا لا نضع نحن جيل اليوم أمثال وحكم فلا ربما تنفع أبنائنا وأحفادنا ومن يأتي بعدنا بأجيال وأجيال

وتكون الأمثال والحكم من تجاربكم في الحياة أو شيء حدث لكم

أرجوا أن تعجبكم فكرتي......سلام
 
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