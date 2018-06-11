بسم الله الرحمن الرحيم

وصل الله على محمد وآلهالطاهرين

وأنا أتنفس الهواء وأتلذذ بطيب الغذاء وأمشي على تراب الأرض وأسرح في زينة السماء المتلألئة بنور نجومها اللامعة وبدرها الزاهر بنوره الخافت الجميل ، أسلى عن همي وأنسى كل ما يشغلني عن جمالوعظمة خلق الله لأتذكر بأن الله خلق وصور لكي أستمتع بحلاله لا أن أتطلع إلى ما حرم وأطمع فيما يسخط ، لقد صور لي الجميل وسخر لي هذا الكون الفسيح لأتهيأ لطاعته وأتلذذ بطيب لقائه فهو يريدني أن أرى جماله من خلال جمال خلقه ، فالحمد لله أن جعلني أعشق جماله وأستمتع بطيب مناجاته لأكون جميلة بحبي له وبعدي عمن سواه فهو جميل يحب الجمال