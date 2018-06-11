جميل يحب الجمال...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
354
الإعجابات
431
النقاط
13
العمر
30
الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الله على محمد وآلهالطاهرين
وأنا أتنفس الهواء وأتلذذ بطيب الغذاء وأمشي على تراب الأرض وأسرح في زينة السماء المتلألئة بنور نجومها اللامعة وبدرها الزاهر بنوره الخافت الجميل ، أسلى عن همي وأنسى كل ما يشغلني عن جمالوعظمة خلق الله لأتذكر بأن الله خلق وصور لكي أستمتع بحلاله لا أن أتطلع إلى ما حرم وأطمع فيما يسخط ، لقد صور لي الجميل وسخر لي هذا الكون الفسيح لأتهيأ لطاعته وأتلذذ بطيب لقائه فهو يريدني أن أرى جماله من خلال جمال خلقه ، فالحمد لله أن جعلني أعشق جماله وأستمتع بطيب مناجاته لأكون جميلة بحبي له وبعدي عمن سواه فهو جميل يحب الجمال
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.