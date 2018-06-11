❌حديث موضوع (( أربعة لا يغفر لهم ليلة القدر ))

Ma$Ter

Ma$Ter

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#1
👈🏽 ❌ حديث موضوع ❌

(( أربعة لا يغفر لهم ليلة القدر ))

،،،، يا جبرائيلُ فما صنع اللهُ في حوائجِ المؤمنين من أُمَّةِ أحمدَ ؟
فيقول : نظر اللهُ إليهم في هذه الليلةِ ، فعفا عنهم ، إلا أربعةً ،
فقلنا : يا رسولَ اللهِ مَن هم ؟
قال : رجلٌ مُدمنُ خمرٍ ، وعاقٌّ لوالدَيه ، وقاطعُ رَحِمٍ ، ومَشاحنٌ ،
قلنا : يا رسولَ اللهِ ما المشاحِنُ ؟
قال : هو الْمُصارِمُ . فإذا كانت ليلةُ الفطرِ ، سُمِّيَت تلك الليلةُ ليلةَ الجائزةِ فإذا كانت غَداةُ الفطرِ ،،،،

👈🏽 قال الألباني موضوع في
📚 ضعيف الترغيب - رقم : (594)
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