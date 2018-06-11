Ma$Ter
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👈🏽 ❌ حديث موضوع ❌
(( أربعة لا يغفر لهم ليلة القدر ))
،،،، يا جبرائيلُ فما صنع اللهُ في حوائجِ المؤمنين من أُمَّةِ أحمدَ ؟
فيقول : نظر اللهُ إليهم في هذه الليلةِ ، فعفا عنهم ، إلا أربعةً ،
فقلنا : يا رسولَ اللهِ مَن هم ؟
قال : رجلٌ مُدمنُ خمرٍ ، وعاقٌّ لوالدَيه ، وقاطعُ رَحِمٍ ، ومَشاحنٌ ،
قلنا : يا رسولَ اللهِ ما المشاحِنُ ؟
قال : هو الْمُصارِمُ . فإذا كانت ليلةُ الفطرِ ، سُمِّيَت تلك الليلةُ ليلةَ الجائزةِ فإذا كانت غَداةُ الفطرِ ،،،،
👈🏽 قال الألباني موضوع في
📚 ضعيف الترغيب - رقم : (594)
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(( أربعة لا يغفر لهم ليلة القدر ))
،،،، يا جبرائيلُ فما صنع اللهُ في حوائجِ المؤمنين من أُمَّةِ أحمدَ ؟
فيقول : نظر اللهُ إليهم في هذه الليلةِ ، فعفا عنهم ، إلا أربعةً ،
فقلنا : يا رسولَ اللهِ مَن هم ؟
قال : رجلٌ مُدمنُ خمرٍ ، وعاقٌّ لوالدَيه ، وقاطعُ رَحِمٍ ، ومَشاحنٌ ،
قلنا : يا رسولَ اللهِ ما المشاحِنُ ؟
قال : هو الْمُصارِمُ . فإذا كانت ليلةُ الفطرِ ، سُمِّيَت تلك الليلةُ ليلةَ الجائزةِ فإذا كانت غَداةُ الفطرِ ،،،،
👈🏽 قال الألباني موضوع في
📚 ضعيف الترغيب - رقم : (594)
----------------------------------