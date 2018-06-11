👈🏽 ❌ حديث موضوع ❌



(( أربعة لا يغفر لهم ليلة القدر ))



،،،، يا جبرائيلُ فما صنع اللهُ في حوائجِ المؤمنين من أُمَّةِ أحمدَ ؟

فيقول : نظر اللهُ إليهم في هذه الليلةِ ، فعفا عنهم ، إلا أربعةً ،

فقلنا : يا رسولَ اللهِ مَن هم ؟

قال : رجلٌ مُدمنُ خمرٍ ، وعاقٌّ لوالدَيه ، وقاطعُ رَحِمٍ ، ومَشاحنٌ ،

قلنا : يا رسولَ اللهِ ما المشاحِنُ ؟

قال : هو الْمُصارِمُ . فإذا كانت ليلةُ الفطرِ ، سُمِّيَت تلك الليلةُ ليلةَ الجائزةِ فإذا كانت غَداةُ الفطرِ ،،،،



👈🏽 قال الألباني موضوع في

📚 ضعيف الترغيب - رقم : (594)

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