HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
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قبل ثلاثة ايام من انطلاق نهائيات كأس العالم روسيا 2018 FIFA،إرتأينا أن نضع بين أيديكم القوائم الرسمية للمنتخبات الـ32 التي ستشارك في المحفل العالمي.
الإعلان عن قوائم الـ23 لاعباً الرسمية للمنتخبات المشاركة يحقق حُلم 736 لاعباً بالتواجد في النسخة الـ21 من كأس العالم FIFA، والتي ستعطى صافرة انطلاقتها بالمواجهة التي ستجمع بين المنتخب المضيف للبطولة روسيا ونظيره السعودي.
باقي المنتخبات في المفات المرفقة
الإعلان عن قوائم الـ23 لاعباً الرسمية للمنتخبات المشاركة يحقق حُلم 736 لاعباً بالتواجد في النسخة الـ21 من كأس العالم FIFA، والتي ستعطى صافرة انطلاقتها بالمواجهة التي ستجمع بين المنتخب المضيف للبطولة روسيا ونظيره السعودي.
باقي المنتخبات في المفات المرفقة
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