نهاية هيمنة اتصالات الجزائر على قطاع الإنترنت

شكرا لك على الخبر



ان شاء الله تكون هناك شركات جديدة لمنافسة اتصلات الجزائر ولا توضع عراقيل لها وجعل القانون مجرد حبر على ورق.



اعتقد لتحسين اتصالات الانترنت هو اعادة تهيئة البنية التحتية لخطوط الاتصالات كون معضمها في الولايات 48 كارثية.