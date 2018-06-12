سلسلة {قصص الأنبياء} اليوم26 ( مع المصطفى: العزيمة وتمام الأمر للعالمين )

©... الصلاة و السلام على أشرف المرسليـن ...©

... الحمد لله وحده نحمده و نشكره و نستعينه و نستغفره و نعود بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ...

... من يهده الله فلا مظل له و من يظلل فلن تجد له ولياً مرشدا ...

... و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و سلم ...

... و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...

... ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير ...

... ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ...

... ربي اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ...

... أما بعد ...

لمحات وامضة مع خيرة الخلق: أولي العزم من الرسل الحلقة الخامسة

(للنفوس التي أرهقتها الحِدثان)