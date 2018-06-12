هـــــــــــــذا الكرم ضيعـــــــنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الغيبه هذه الفاكهة السامه التي لاتزال تسيطر ع مجالسنا وتفسد تجمعاتنا

كأننا بدونها سنموت ونفنى>>ونحن بها قد أهدرنا الحسنات وحرمنا الأجور وفقدنا الأحباب؟؟>>فعلاما هذه التضحيات؟؟>> هل من الصعب علينا أن نحفظ ألسنتنا من العبث بأعراض المسلمين!

لماذا نوزع حسناتنا بدون مقابل >>هل نحن كرماء إلى هذالحد؟

هل نخجل من أن نقول لفلان توقف عند هذا الحد ولاتتعرض لعرض أخيك

في غيابه

ولانخجل من الله الذي يطلع علينا وماتخفي الصدور!!

عن أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من حمى عرض أخيه بالدنيا بعث الله عزوجل ملكا يوم القيامه يحميه عن النار)...

قال تعالى : (( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ))•الغيبه تكون بالسان أوباليد أو بإساءة الظن بالآخرين..فلا تجعل من نفسك ملاكا تمشي ع الأرض وتتصيد أخطاء الناس لتشهير بهم بقصد اوبدون قصد >> إنشغل بعيوبك عن عيوب الآخرين<< واحذر من أن تحرم نفسك رضى الله وجنة عرضها كعرض السموات والأرض من أجل كلمة لن تزيدك سوى حسرة إذا كانت في عرض أخيك المسلم...