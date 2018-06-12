هل تتحرى الحائض ليلة القدر؟



السؤال :



أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة من الطائف تسأل وتقول يا فضيلة الشيخ، هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟



الجواب :



الشيخ: لو تحرت ليلة القدر لم تنتفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا» والحائض لا تقوم ليلة القدر؛ لأنها ممنوعة من الصلاة، لكن إذا دعت في تلك الليلة إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته أرجو ألا تخيب. نعم.

الشيخ ابن باز رحمه الله​