المرأة بين شريعة الاغبياء و شريعة الانبياء...

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
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النقاط
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#1
المرأة بين شريعة الاغبياء و شريعة الانبياء...




اباحو لها الغناء على المنصات والله قد منعها من الاذان والجهر بالاقامة والتامين حفاظا على رقتها ...

اباحو لها التمثيل على خشبة المسرح والله اسقط عنها حضور الجمعة والجماعات

استغلو صوتها في جواب المكالمات والاعلانات في شركة الاتصال لاستقطاب الزبائن والله امرها ان تصفق في الصلاة وتترك التسبيح والنية بالصوت اذا حدث للامام مايوجب ذالك ...

جعلوها بطلة في الاولمبياد والماراطونات والله اسقط عنها الجري بين العلمين في المسعى والرمل في الطواف حفاظا على حيائها وصونا لشرفها ....

اخرجوها في الرحلات الترفيهية بدون محرم والله اسقط عنها ركن من اركان الاسلام وهو الحج اذا لم تجد محرما

اخرجوها من بيتها الى الشارع معطرة مزينة عارية كاشفة عن جمالها والله منعها ان تظرب بالخلخال لتسمع الناس ماتخفي من زينتها..

اوهموكِ باللباس المكشوف على انه حضارة والله امرك ان تستري نفسك ..( والله يريد ان يتوب عليكم ويريد اللذين يتبعون الشهوات ان تميلو ميلا عظيما )....

افيقو ايتها النساء قبل ان ياتي يوم اغلى ثوب ترتدونه فيه هو الكفن ...
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور على الموضوع
جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك
قال تعالى
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,019
الإعجابات
31,269
النقاط
1,171
#4
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور على الموضوع
جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك
قال تعالى
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )
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العفو اخاي
وبارك الله فيك
 
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