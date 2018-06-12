المرأة بين شريعة

الاغبياء

و شريعة

الانبياء

الاذان والجهر بالاقامة والتامين

الجمعة والجماعات

تصفق في الصلاة وتترك التسبيح والنية بالصوت

الجري بين العلمين في المسعى والرمل في الطواف

الحج اذا لم تجد محرما

تظرب بالخلخال لتسمع الناس ماتخفي من زينتها..

والله يريد ان يتوب عليكم ويريد اللذين يتبعون الشهوات ان تميلو ميلا عظيما

الكفن

اباحو لها الغناء على المنصات والله قد منعها منحفاظا على رقتها ...اباحو لها التمثيل على خشبة المسرح والله اسقط عنها حضوراستغلو صوتها في جواب المكالمات والاعلانات في شركة الاتصال لاستقطاب الزبائن والله امرها اناذا حدث للامام مايوجب ذالك ...جعلوها بطلة في الاولمبياد والماراطونات والله اسقط عنهاحفاظا على حيائها وصونا لشرفها ....اخرجوها في الرحلات الترفيهية بدون محرم والله اسقط عنها ركن من اركان الاسلام وهواخرجوها من بيتها الى الشارع معطرة مزينة عارية كاشفة عن جمالها والله منعها اناوهموكِ باللباس المكشوف على انه حضارة والله امرك ان تستري نفسك ..()....افيقو ايتها النساء قبل ان ياتي يوم اغلى ثوب ترتدونه فيه هو...