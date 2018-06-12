Ma$Ter
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المرأة بين شريعة الاغبياء و شريعة الانبياء...
اباحو لها الغناء على المنصات والله قد منعها من الاذان والجهر بالاقامة والتامين حفاظا على رقتها ...
اباحو لها التمثيل على خشبة المسرح والله اسقط عنها حضور الجمعة والجماعات
استغلو صوتها في جواب المكالمات والاعلانات في شركة الاتصال لاستقطاب الزبائن والله امرها ان تصفق في الصلاة وتترك التسبيح والنية بالصوت اذا حدث للامام مايوجب ذالك ...
جعلوها بطلة في الاولمبياد والماراطونات والله اسقط عنها الجري بين العلمين في المسعى والرمل في الطواف حفاظا على حيائها وصونا لشرفها ....
اخرجوها في الرحلات الترفيهية بدون محرم والله اسقط عنها ركن من اركان الاسلام وهو الحج اذا لم تجد محرما
اخرجوها من بيتها الى الشارع معطرة مزينة عارية كاشفة عن جمالها والله منعها ان تظرب بالخلخال لتسمع الناس ماتخفي من زينتها..
اوهموكِ باللباس المكشوف على انه حضارة والله امرك ان تستري نفسك ..( والله يريد ان يتوب عليكم ويريد اللذين يتبعون الشهوات ان تميلو ميلا عظيما )....
افيقو ايتها النساء قبل ان ياتي يوم اغلى ثوب ترتدونه فيه هو الكفن ...
اباحو لها الغناء على المنصات والله قد منعها من الاذان والجهر بالاقامة والتامين حفاظا على رقتها ...
اباحو لها التمثيل على خشبة المسرح والله اسقط عنها حضور الجمعة والجماعات
استغلو صوتها في جواب المكالمات والاعلانات في شركة الاتصال لاستقطاب الزبائن والله امرها ان تصفق في الصلاة وتترك التسبيح والنية بالصوت اذا حدث للامام مايوجب ذالك ...
جعلوها بطلة في الاولمبياد والماراطونات والله اسقط عنها الجري بين العلمين في المسعى والرمل في الطواف حفاظا على حيائها وصونا لشرفها ....
اخرجوها في الرحلات الترفيهية بدون محرم والله اسقط عنها ركن من اركان الاسلام وهو الحج اذا لم تجد محرما
اخرجوها من بيتها الى الشارع معطرة مزينة عارية كاشفة عن جمالها والله منعها ان تظرب بالخلخال لتسمع الناس ماتخفي من زينتها..
اوهموكِ باللباس المكشوف على انه حضارة والله امرك ان تستري نفسك ..( والله يريد ان يتوب عليكم ويريد اللذين يتبعون الشهوات ان تميلو ميلا عظيما )....
افيقو ايتها النساء قبل ان ياتي يوم اغلى ثوب ترتدونه فيه هو الكفن ...