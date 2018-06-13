اول دورة بعد الاجهاض

دكتورة حبيت نسولك انا صارلي اجهاض مند 37 يوم كان عمره اسبوعين وبقا النزيف معايا 5 ايام من بعد طهرت وعملت تحليل الدم لقيت النتيجة سلبية الحمد لله رحت لطبيب قالي كلشي مليح وحصل لقاء مع زوجي مند يوم 13 من الاجهاض المشكل هو مجاتش الدورة ليومنا هدا وانا بحس بالم فالمبيضين يجي وروح وصدري متورم وفيه الم وضهري وعملت تيست الاسبوع الفيت طلع سالب وعملتو ليوم والو سالب معرفتش لاش مجاتش واش ممكن اكون مشكل اولا حمل وخا مابانش فتيست وشكرا نتمنى تجاوبيني