مشاركتي الرمزية [HAMZA USMA] لمسابقة أجمل سفرة رمضانية -اليوم 22 واليوم27 اللهم أعفو عنا



مضى من رمضان 27 يوم ، نسأل الله القبول القبول القبول ان شاء الله

سأشارككم اليوم بمشاركة رمزية للمسابقة ..

والتي جاءت متأخرة جدا

لملمت بعض الصور وقلت نشارك بيهم

هذا البوراك تع27 رمضان

وهذا يوم 22 رمضان



هاذو ميني بيتزا

هاذي شوربة فريك تع 27 رمضان



هاذي يوم 22 رمضان

هاذي شلاظة اليوم مكاش ماسيدوان

هذا مثوم

هاذي بطاطا وكرابع ههه جاج وقرنون

شغل دولمة

كباب

هاذا طاجين جبن تع اليوم

لحم لحلو بلا لحم واحد مايكلو صغرونا الطبيسي ذوق واختم بيه المالكة

هاذي المائدة تع اليوم ورمز الرجل هاذيك بلاصتي

سلاد دوفروي