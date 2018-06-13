💕رمضان وداعا 💕

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
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السلام عليكم ورحمة الله وباركاته

ما أشد وقع الوداع على النفس،وما أعظم ألم الفراق

،ضيف كريم ،بالأمس القريب يهنئ بعضنا بعضا بقدومه

،واليوم نودعه..فما أسرع انقضائه.. وما أعظم مرارة رحيله.

(بئس القوم لايعرفون الله إلا في رمضان)فرب الشهور واحد!فكم ممن رأينا لايعرف طريق المسجد إلا في رمضان!

وخروجه إذانا منه بأخرعهده بالصلاة والقيام والقرآن،فاللهم لاتمكر بنا..

(والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة)أي يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة ألاتقبل منهم لأنهم موقنون باليوم الآخر والرجوع فيه إلى الله عز وجل..


لقد كان رمضان فرصة للتغيير، فإياك يامن عقدت العزم على التوبة ،وعهدت الله على الاستمرار على الطاعة، أن تنكص على عقبيك ..
تقول عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته رواه مسلم(141)..وعمل المؤمن لاينقطع إلا بالموت ،(وعبد ربك حتى يأتيك اليقين)..



نسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة ،وأزمنة مديدة ، وأن يعيده على الأمة الإسلامية

وقد تحقق لها ماتصبوا إليه من العزة والتمكين والنصر على الأعداء..


 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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أزمير
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#2
اللهم آمين يارب العالمين
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال و الصيام و القيام و أن يبلغنا رمضان المقبل و أن نكون ممن هداهم الله في هذا الشهر المبارك
كان السلف الصالح يدعون الله ستة اشهر بعد رمضان بأن يتقبل الله منهم قيام و صيام رمضان و ستة أشهر قلبه بأن يبلغهم إياه فما أحوجنا اليوم لامثالهم في وقتنا لنقتدي بهم
ضيفنا العزيز جاءا مسرعا و عجولا نحن لا نريد ذهابه و هو يستعجل الرحيل فاللهم إنا نسألك أن نكون من الأحياء لرمضان المقبل

بارك الله فيك اخي حمزة
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
27 جانفي 2016
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النقاط
1,586
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله

و الله ما حسينا حتان جا رايح رمضان

الله يبلغناه نشالله على خير

بارك الله فيك خويا حمزة
 
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