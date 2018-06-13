💕رمضان وداعا 💕

اللهم آمين يارب العالمين

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال و الصيام و القيام و أن يبلغنا رمضان المقبل و أن نكون ممن هداهم الله في هذا الشهر المبارك

كان السلف الصالح يدعون الله ستة اشهر بعد رمضان بأن يتقبل الله منهم قيام و صيام رمضان و ستة أشهر قلبه بأن يبلغهم إياه فما أحوجنا اليوم لامثالهم في وقتنا لنقتدي بهم

ضيفنا العزيز جاءا مسرعا و عجولا نحن لا نريد ذهابه و هو يستعجل الرحيل فاللهم إنا نسألك أن نكون من الأحياء لرمضان المقبل



بارك الله فيك اخي حمزة